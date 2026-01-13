Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / CERRO LARGO

De la chilena viral en la Copa Potrero a debutar con gol en Cerro Largo FC; mirá la historia de Federico Sellecchia, flamante fichaje de los arachanes

Federico Sellecchia fue viral en aquel torneo al marcar un golazo que circuló en las redes sociales; mirá el video

13 de enero 2026 - 8:49hs

Golazo viral de Federico Sellecchia en la Copa Potrero

ESPN

Cerro Largo FC tuvo su estreno en la pretemporada 2026 por la Serie Río de la Plata, con derrota 2-1 ante Atlético Tucumán en el Estadio Charrúa, donde se pudieron ver algunas de las caras nuevas de los arachanes.

El equipo de Danielo Núñez, que suele sorprender en los mercados, contó con el debut del argentino Federico Sellecchia, delantero de 31 años que llegó en este período de pases y que marcó el gol del 1-0 parcial.

Federico Sellecchia en Cerro Largo FC
Federico Sellecchia en Cerro Largo FC

Federico Sellecchia en Cerro Largo FC

El atacante llegó al fútbol uruguayo tras una carrera en el ascenso de su país, donde defendió a Ballester, Argentino de Merlo y Acassuso, pasando luego a Royal Pari de Bolivia y a Olancho FC de Honduras, regresando a su país para jugar en Villa Dálmine, club desde el que llega a Cerro Largo.

Embed

Pero además, tiene otra particularidad: meses atrás, en noviembre 2025 jugó la Copa Potrero, el torneo amateur y con exjugadores que fue televisado por ESPN Argentina, que recordó ese momento tras su debut en los arachanes.

Selecchia fue viral en aquel torneo al marcar un golazo para su equipo, La Crema, que circuló en las redes sociales.

En 2024, cuando comenzó a disputarse dicho certamen, también jugó la Copa Potrero para el equipo Alto Pasto. Tras participar, Villa Dálmine rescindió su contrato, pero volvió a ficharlo en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1860048146048393234&partner=&hide_thread=false

Este lunes habló de su llegada a Cerro Largo y al fútbol uruguayo, dijo que fue “una linda propuesta”, de un torneo que seguía al haber muchos conocidos argentinos, como Nicolás Bertochi, volante del equipo, y que no dudó para firmar.

Al delantero dijo que tiene como objetivo del equipo poder entrar a una copa internacional y “como todo 9 poder hacer goles”, señaló a ESPN.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SerieRdeLP/status/2010900427248976153&partner=&hide_thread=false

Temas:

Cerro Largo Estadio Charrúa Danielo Núñez

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Pedro Milans con Peñarol
BRASIL

Pedro Milans, quien dejó Peñarol a fin de año, llegó a un acuerdo de palabra con uno de los más grandes clubes de Brasil

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

La despedida de Federico Valverde, capitán de Real Madrid, a Xabi Alonso tras el cese como técnico

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL

El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos