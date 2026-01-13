De la chilena viral en la Copa Potrero a debutar con gol en Cerro Largo FC; mirá la historia de Federico Sellecchia, flamante fichaje de los arachanes

Cerro Largo FC tuvo su estreno en la pretemporada 2026 por la Serie Río de la Plata , con derrota 2-1 ante Atlético Tucumán en el Estadio Charrúa, donde se pudieron ver algunas de las caras nuevas de los arachanes.

El equipo de Danielo Núñez, que suele sorprender en los mercados, contó con el debut del argentino Federico Sellecchia , delantero de 31 años que llegó en este período de pases y que marcó el gol del 1-0 parcial.

El atacante llegó al fútbol uruguayo tras una carrera en el ascenso de su país, donde defendió a Ballester, Argentino de Merlo y Acassuso, pasando luego a Royal Pari de Bolivia y a Olancho FC de Honduras, regresando a su país para jugar en Villa Dálmine, club desde el que llega a Cerro Largo.

Pero además, tiene otra particularidad: meses atrás, en noviembre 2025 jugó la Copa Potrero, el torneo amateur y con exjugadores que fue televisado por ESPN Argentina, que recordó ese momento tras su debut en los arachanes.

Selecchia fue viral en aquel torneo al marcar un golazo para su equipo, La Crema, que circuló en las redes sociales.

En 2024, cuando comenzó a disputarse dicho certamen, también jugó la Copa Potrero para el equipo Alto Pasto. Tras participar, Villa Dálmine rescindió su contrato, pero volvió a ficharlo en 2025.

Este lunes habló de su llegada a Cerro Largo y al fútbol uruguayo, dijo que fue “una linda propuesta”, de un torneo que seguía al haber muchos conocidos argentinos, como Nicolás Bertochi, volante del equipo, y que no dudó para firmar.

Al delantero dijo que tiene como objetivo del equipo poder entrar a una copa internacional y “como todo 9 poder hacer goles”, señaló a ESPN.