"Este clásico puede dejar consecuencias", dijo Martín Lasarte en la previa a la final del Torneo Intermedio

La formación del mediocampo y la llegada de Diego Herazo

"No te voy a decir si vamos a modificar o no. Entra dentro de las alternativas con los jugadores que tenés. Puede ser un plan de recambio o un plan B. No lo tenemos resuelto. Acabo de saludar a Herazo, no va a entrenar, es demasiado prematuro, venimos compitiendo con un grupo y usaremos a los jugadores a medida que se vayan incorporando".