Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional: "En nuestro grupo de Copa Libertadores, Peñarol no hubiese pasado de ronda, y en el de ellos, nosotros salíamos primeros"

Y sorprendió con lo que dijo del entrenador anterior, Martín Lasarte, a quien lo mantuvieron en su cargo, pese a que hubo charlas con varios técnicos y que no pudieron contratar a Jorge Bava porque Nicolás "Diente" López, le bajó el pulgar. "Pero el responsable de que no haya venido Bava fui yo. El Diente me dijo que se iba, y yo pensé en los 15 goles que hizo el año pasado, y lo prioricé".

20250322 Martín Lasarte, técnico de Nacional Martín Lasarte, técnico de Nacional FOTO: L. Carreño

"Yo pensé que después de todo lo que pasó a principio de año, Lasarte no iba a aceptar seguir siendo el técnico", sostuvo el vicepresidente tricolor. Y añadió: "Lasarte no ganó en el Parque en todo el año. Era insostenible que siguiera después del partido con Juventud".

Perchman dijo a su vez: "Armamos el mejor plantel del medio y arrancamos sumando 13 partidos de 27. Los hechos demuestran que el campeonato se perdió en esa primera parte".

"Yo dije que si no se daban algunos resultados en la Copa Libertadores, firmaba jugar la Copa Sudamericana y eso no cayó muy bien, pero es lo que pienso. Realmente creo que tenemos chances", expresó el vicepresidente albo.

Informó también que "el tema de (Diego) Herazo no está decidido aún si sigue o no. Lo que sí digo que que no hay chance de pagar la opción de compra de US$ 1.600.000. (Chirstian) Ebere vuelve a mitad de año".

Flavio Perchman: "En nuestro grupo de Copa Libertadores, Peñarol no hubiese pasado de ronda, y en el de ellos, nosotros salíamos primeros"

Una de sus frases más polémicas en la pasada semana fue cuando indicó, tras perder con Internacional de Porto Alegre 2-0 en el Gran Parque Central y quedar eliminado de la Copa Libertadores de América, pensaría en que Nacional fuera local en el Estadio Centenario.

Al respecto, Perchman sostuvo que "yo dije que dejábamos a 20.000 personas afuera en encuentros importantes, nadie habla mal de la identidad del Parque y estamos todos orgullosos de nuestra casa. Pero me cuesta encontrar partidos importantes que hayamos ganado en el Gran Parque Central".

Otro de los temas de los que fue consultado fue por el hecho de que los futbolistas de Nacional y de Defensor Sporting salieron a la cancha portando las mismas camisetas en recuerdo a los desaparecidos, carteles en alusión al tema y, además, las camisetas fueron exhibidas por los hinchas en la tribuna.

Nacional Defensor campeonato apertura 2025/ Foto: Leonardo Carreño

Cabe recordar que, luego de que el dirigente tricolor Martín Elgue se manifestó en sus redes sociales contrario al homenaje que los jugadores, después de la reunión de la comisión directiva del pasado lunes, Nacional hizo público un comunicado en el que brindó explicaciones por lo ocurrido previo al partido de los albos ante Defensor Sporting y realizó aclaraciones.

Consultado por este tema, Perchman indicó: "Para mí, lo de los desaparecidos no es un tema político. Pero es una opinión personal. Tengo que respetar a los que no están de acuerdo porque represento al club. Lo que no me gustó fue que Defensor no saliera con las camisetas para que fuera parejo. Si lo hubiéramos votado, en directiva salía negativo este tema".

Y añadió: "¿Cómo le voy a pedir explicaciones al plantel de fútbol si yo le di la autorización (para que salieran con las camisetas alusivas a los desaparecidos)? Después de ver todo lo que pasó, le tuve que pedir al básquetbol que no se manifestara".

20250520 El plantel de básquetbol de Nacional se manifestó por los Desaparecidos luego de la negativa del club a permitirles entrar con una camiseta alusiva El plantel de básquetbol de Nacional se manifestó por los Desaparecidos luego de la negativa del club a permitirles entrar con una camiseta alusiva FOTO: @dayravelofotografias

De todas formas y como informó Referí este martes, el plantel de básquetbol igualmente se pronunció.

Y habló de la posición del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien permitió que los futbolistas de su club salieran, un día antes que los tricolores, con esas camisetas alusivas a los desaparecidos.

"Entiendo que la causa de los desaparecidos, nada tiene que ver con POLITICA. ESTO NO ES POLITICA. Un desaparecido debería dolernos a los de derecha, los de izquierda y los de centro. Peñarol no puede ser ajeno a algo tan grave que aún. sigue sin respuestas. Yo autoricé que se hiciera. Juan Ignacio Ruglio", escribió el titular carbonero en un estado de Whatsapp el pasado lunes.

Al respecto, Perchman expresó: "Yo lo escuché a Ruglio diciendo que este es un tema que no debería dividir, pero lamentablemente divide. Nacional no se puede dar el lujo de no respetar a una porción de su gente".

Otro tema que abordó el vicepresidente tricolor, fueron los dichos de Ignacio Ruglio respecto a que "Peñarol ganó en el Gran Parque Central (el clásico por Copa Sudamericana 2021 por 2-0), así que a nosotros nos trajo suerte. Hay una diferencia numérica a favor de Peñarol en el Campeón del Siglo contra Nacional en el Gran Parque Central".

20241215 Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman en Punto Penal. Foto: @Punto_Penal Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman Foto: @Punto_Penal

La respuesta de Perchman fue la siguiente: "Peñarol estuvo ¡13 años sin pasar de fase de copa! Y no pasó nada. Nosotros quedamos afuera este año y es un drama. Yo me acuerdo que el primer campeón en el Campeón del Siglo fue Plaza Colonia".

Y prosiguió: "En el Campeón del Siglo, Peñarol hizo la peor campaña de su historia con la Copa Sudamericana. Ahora parece que no se acuerdan pero terminó 63 de 64 entre las dos copas".

Respecto a la actual edición de la Copa Libertadores, de la cual Nacional ya está eliminado y los aurinegros clasificaron a los octavos de final, el vicepresidente albo sostuvo que "en nuestro grupo, Peñarol no hubiese pasado de ronda. En el grupo de Peñarol, Nacional salía primero".

Flavio Perchman, reconocido hincha de Aguada en básquetbol, también se refirió a las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol ante Nacional, club del que es vicepresidente. Los aguateros fueron superiores de principio a fin para llevarse una importante victoria en este segundo encuentro.

Al respecto, el dirigente dijo: "Estoy esperando que terminen las finales de la LUB. No es una situación cómoda para mí". pero agregó: "Quiero que Nacional salga campeón de la Liga".