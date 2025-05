Ricardo Vairo y la polémica en Nacional por los desaparecidos: la charla que tendrá con los jugadores, las condiciones "no ideales" en que se aprobó la manifestación y la diferencia con el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio

“En general voy todas las semanas, voy por lo menos una vez a Los Céspedes para ver situaciones que se dan y en esta ocasión sí, uno de los motivos es aclarar un poco lo sucedido con el tema este de la declaratoria, el comunicado y aclarar un poco la situación y cómo fue que se dieron las cosas”, señaló.

Vairo señaló que el tema del comunicado que sacó Nacional es “un tema delicadísimo desde todo punto de vista”.

“Lo primero es, yo, como presidente, me tengo que hacer responsable tanto de la acción que tuvieron los jugadores como del comunicado. Eso como primera medida. Lo segundo es que también hay que dejar en claro que el comunicado en sí obedece a una postura de toda la Directiva, como dirigente del club, no involucra para nada el pensamiento personal de cada uno. Pero bueno, es un tema que habrá que empezar a analizar después, Pero esta decisión se tomó en base a respetar los estatutos de Nacional, que para nosotros es como la Constitución. Pero reconozco que es un tema muy delicado. El espíritu, el objetivo de esto, o por donde digamos nació toda la decisión que después podremos evaluar si estuvo acertada o no, el transmitirlo mediante un comunicado, es que en Nacional por estatuto lo que busca es impedir que haya divisiones en todos, en toda la hinchada, los socios, en cualquier tema que sea ajeno a lo que es el fútbol”, comentó.

20250518 Nacional, en el Mes de la Memoria, Desparecidos Defensor Sporting, Torneo Apertura 2025. Foto: Leonardo Carreño Nacional en el Mes de la Memoria Foto: Leonardo Carreño

“Sí, de hecho, siempre se está en división en cuanto a un técnico, a un dirigente, a un jugador, pero que no puede salir de ahí. Y en ese caso, y yo entiendo la sensibilidad de ambos lados, les puedo asegurar que primero recibí decenas de mails y mensajes de la gente que no estuvo de acuerdo con lo que pasó en el partido con Defensor, y después otro tanto más con el tema del comunicado. Pero lo que hay que tener claro y yo me guío mucho y creo que es una palabra que nuclea a todos los hinchas, es la palabra de Hernán Navascués que es un poco el más idóneo. Navascués fue claro de que el estatuto es contundente y que Nacional no puede estar involucrándose o apoyando cualquier situación de cualquier índole que genere división entre el hincha y los socios”.

Cómo se enteró de la manifestación que iban a hacer los jugadores y qué fue lo que aceptaron

Vairo también explicó qué fue lo que pasó y llevó a que los jugadores salieran a la cancha con pancartas y con remeras blancas con la leyenda “Todos somos familiares” con los colores azul y rojo de Nacional.

Señaló que era un tema que iba a ser tratado en la “interna”, pero explicó lo ocurrido. “Se dieron condiciones, como siempre, que no son las ideales, la primera que es bastante normal es que este tipo de cosas que son muy delicadas se plantean sobre el momento sin tiempo necesario para poder analizarlas y discutirlas. En este caso puntual, hasta ya creo que Javier Gomensoro algo comentó ayer, yo estaba viniendo de Melo, manejando, no podía ver los mensajes que me mandaban, me llamó Flavio (Perchman), me planteó el tema, y bueno, quedamos en que en el primer momento, que no tuvimos tiempo, o yo no tuve, porque venía manejando de poder compartirlo con la Directiva, y aprobamos, no el uso de la camiseta pero sí de las pancartas”, señaló.

“Después, no sé qué pasó en el medio, que se terminó entrando con las camisetas, que es algo que quiero aclarar con los jugadores. Pero esa es la realidad, porque a veces tampoco queremos, no ocultar, pero tampoco decir los detalles, pero bueno, es medio difícil acá, así que esa fue la realidad y después generó molestias a nivel de Directiva, de muchos hinchas, que insisto, me hago responsable, como del comunicado que expresa, no la voluntad personal, pero sí la posición como dirigente de la unanimidad de todos”, agregó.

Consultado por si todos los dirigentes estaban de acuerdo en el comunicado, respondió: “Sí, eso salió por unanimidad”.

Ante la pregunta de si veía mal que los jugadores se manifiesten, dijo que “hay que dividir” el asunto. “Primero, yo personalmente, por supuesto tengo una opinión en todos los aspectos, en lo religioso, en lo político, en lo social, pero siempre tuve el cuidado que cuando tomo un cargo, ni siquiera expresarme a nivel personal porque creo que el cargo está por encima de la persona. Segundo, hay que saber, y creo que es el tema central de esto, en poder dividir lo que es, lo que compromete a la persona de lo que compromete a la institución. Por ejemplo, los jugadores de básquetbol se manifestaron todos. Todos habrán visto en las redes que se sacaron todos una foto con la camiseta fuera de las instalaciones del club. Entonces, de alguna forma ellos no están incumpliendo con el estatuto ni con la filosofía de Nacional”.

Vario señaló que la movilización de los jugadores de básquetbol del club no lo molestó. “No, por supuesto, todos tienen derecho en lo personal de poder manifestar su opinión sin comprometer a la institución, que creo que es el tema central de todo esto y que hay muchas personas que tal vez no lo entiendan”.

20250520 El plantel de básquetbol de Nacional se manifestó por los Desaparecidos luego de la negativa del club a permitirles entrar con una camiseta alusiva El plantel de básquetbol de Nacional se manifestó por los Desaparecidos luego de la negativa del club a permitirles entrar con una camiseta alusiva FOTO: @dayravelofotografias

Al presidente tricolor también se le mencionó que el club se había manifestado en otras reivindicaciones sociales. “Sí, yo creo que esto es un tema que después lo vamos a tener que analizar más tranquilos dentro del estatuto, pero insisto, primero, a mí me han llegado un montón de esas cosas, por supuesto yo no estaba en la dirigencia, pero primero hay comunicados que se hacen que son obligatorios por Conmebol, segundo, yo creo que, no sé, una expresión como no a la guerra no genera división, creo que no hay nadie que esté a favor de la guerra, por ejemplo”.

Cuando le indicaron que nadie estaba a favor del terrorismo de Estado, dijo que eso “está clarísimo”.

“Pero los hechos son los hechos, y los hechos fueron que una vez que salió el plantel, hemos tenido una andanada de mails y de mensajes, que sí quiero aclarar que en su gran mayoría son respetuosos, estando absolutamente en contra y basado más que nada en el estatuto de Nacional. Después, cuando salió el comunicado tuve otra andanada de mensajes”, dijo Vairo.

El presidente albo dijo no conocer que socios se hayan borrado por estos hechos. “Todavía no tengo los datos, sí sé que, sí lo vi que en varios mails de ambos lados están diciendo que se van a borrar”, expresó. “Creo que es un gran error porque todos nos podemos equivocar de un lado o del otro y Nacional es Nacional, está por encima mío y de cualquier dirigente y uno tiene que seguir con la pertenencia independientemente de que esté de acuerdo con algún hecho”.

Además, se refirió a la gran repercusión que tuvo el tema en la opinión pública. “Se habló en Directiva, yo creo que sí que tuvo una difusión mucho más grande de la que esperábamos, he leído algunas de las cosas, de ambos lados también, porque esto lo que ha corroborado, es que es un tema que ha generado división, no hay ninguna duda, pero me parece también de que, así como yo como presidente no opino, creo que también cuando uno ocupa cargos de importancia o público, debería dejar de manifestarse públicamente de estas cosas. Pero bueno, todas las posturas son respetables, yo trato de entender a todos, hay algunos que lo hacen con mayor racionalidad, otros con mayor emocionalidad, es un episodio que lamentablemente tenemos que pasar y veremos para adelante a tener los cuidados, pero siempre, lo dije toda la vida en todas las cosas, aunque este es un tema más que sensible, los estatutos y los reglamentos están para respetarse y si se entiende que esto no estuvo de acuerdo al estatuto, tengo que asumir la responsabilidad que repito, como dije hace un rato, de alguna forma hubo una autorización de parte mía en una condición muy especial”.

Lo que dijo ante la consulta sobre las declaraciones de Ignacio Ruglio el presidente de Peñarol

Vairo también fue consultado por la postura de Peñarol sobre el tema de los desaparecidos y lo que dijo su presidente, Ignacio Ruglio, quien dio su opinión personal al respecto, considerando el tema de los derechos humanos no es un tema político y que no debería generar divisiones.

“Por supuesto, es respetable”, dijo sobre los dichos de Ruglio. “Yo en principio no creo que tampoco genere problemas porque también es una hinchada muy grande (la de Peñarol), pero la diferencia es esa: yo jamás voy a hacer una declaración de mi postura personal frente a un tema de estos. Siempre voy a abordar el tema desde mi responsabilidad como presidente de Nacional. Lo personal, por supuesto, en la interna, con amigos, con gente conocida, todos conocen cuál es mi postura”, señaló.

El presidente tricolor dijo que ha sido el asunto más difícil que le ha tocado desde que está al frente de Nacional “por la sensibilidad” del tema.

También señaló que lo tomó mal parado y no lo analizaron de la forma debida. “Sí, yo creo que sí, por la sensibilidad del tema, por un lado sí fue lo más difícil que estamos atravesando, también por cómo se dio y tal vez porque la falta de experiencia en este tema y la situación en que se dio sobre el momento y la situación en la que yo estaba. Pero de todo esto también se aprende y bueno, esperemos que la próxima vez podamos tener el tiempo suficiente, que es una de las cosas que tenemos que ver, porque pasan otras cosas, en un montón de cosas más chicas en donde no se manejan como yo entiendo que se tiene que manejar una institución, que es solicitando autorizaciones con tiempo, por escrito, tratándolas, analizándolas, hablándolas con en este caso con los abogados que son los que manejan los estatutos. Todo esto está claro que no se dio en esta situación”.