En esa jornada, los dirigidos por Pablo Peirano, se jugarán la clasificación a los dieciseisavos de final a la Copa Sudamericana, aunque no depende de sí mismos.

El que no llega por un importante esguince de tobillo que le produjo la fuerte entrada de Luka Andrade de Montevideo City Torque el pasado sábado, es el juvenil Juan Rodríguez, quien justo en esa jornada volvía de una lesión.

Nacional y Peñarol ya saben que jugarán el mismo día por la segunda fecha del Torneo Intermedio que fue fijada este miércoles

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fijó este miércoles lo que será la segunda fecha del Torneo Intermedio.

Tanto Nacional como Peñarol, jugarán el mismo día.

Su segundo encuentro por este certamen lo disputarán el domingo 1° de junio.

Peñarol visitará a Cerro Largo en el Estadio Mario Ubilla de Melo a la hora 17.30, mientras que Nacional jugará de visitante en el Parque Viera contra Montevideo City Torque.

El resto de la segunda fecha se juega así:

Sábado 31 de mayo: Progreso vs Danubio a la hora 15 en el Paladino, Plaza Colonia vs Liverpool a las 17.30 en el Prandi y a la hora 20, Miramar Misiones vs Racing en el Palermo.

Domingo 1° de junio, además de los encuentros de los grandes: Cerro vs Wanderers a las 11 en el Tróccoli y River Plate vs Defensor Sporting en el Saroldi a las 15.

Lunes 2 de junio: Boston River vs Juventud de Las Piedras a las 19 en el Estadio Campeones Olímpicos.