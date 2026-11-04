Freddy García, candidato a presidente de Peñarol, se reunió con Marcelo De León luego de tender puentes con Ignacio Alonso y la AUF

Freddy García, uno de los candidatos a la presidencia de Peñarol para las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre, se reunió este martes con el director del Departamento de Arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Marcelo de León, y otras autoridades del organismo, a quienes presentó una serie de propuestas para modificar el vínculo entre el club aurinegro y el arbitraje uruguayo.

El candidato planteó la necesidad de dejar atrás los enfrentamientos de los últimos años y establecer una nueva etapa de relacionamiento institucional, al tiempo que lanzó un cuestionamiento a la forma de comunicación del actual presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

En ese sentido, García aseguró que, en caso de ganar las elecciones, "no habrá más estados de WhatsApp ni críticas públicas por fuera de los protocolos institucionales" , en una clara referencia a la modalidad utilizada por Ruglio para expresar sus opiniones y cuestionamientos sobre los arbitrajes.

Durante el encuentro, García entregó una carta de compromiso institucional en la que manifestó su intención de recomponer el relacionamiento entre Peñarol y las autoridades arbitrales.

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"Si los socios me otorgan la responsabilidad de presidir Peñarol, asumo el compromiso de comenzar de cero, construyendo una relación institucional basada en el respeto mutuo, el diálogo y la colaboración", expresó.

El candidato sostuvo que el objetivo de la reunión fue conocer de primera mano la situación actual del vínculo entre el club y el Departamento de Arbitraje, además de establecer un canal directo de comunicación.

"La importancia de tener un diálogo directo es también lo que vinimos a buscar. Las cosas se solucionan mediando las partes, tendiendo puentes y dialogando. Es imposible construir en guerra", afirmó.

Entre sus propuestas, García planteó establecer una mesa de diálogo trimestral entre Peñarol y el Departamento de Arbitraje de la AUF, con el objetivo de intercambiar inquietudes, analizar criterios arbitrales y canalizar institucionalmente las diferencias.

También manifestó su acuerdo con una iniciativa del organismo para designar a un exárbitro como nexo entre el club y las autoridades arbitrales.

Según explicó, esa figura podría colaborar en la formación de los futbolistas del plantel principal y de las divisiones juveniles, además de facilitar la comunicación entre ambas instituciones.

García también consideró necesario capacitar a los cuerpos técnicos y al gerente deportivo en las reglas de juego y los reglamentos arbitrales.

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Freddy García y Marcelo De León

Uno de los aspectos que más llamó la atención del candidato durante la reunión fue la información que, según aseguró, recibió de las autoridades arbitrales sobre la falta de participación de Peñarol en instancias de intercambio y capacitación.

"Me llevo la triste noticia de que acá Peñarol jamás vino, jamás envió a nadie. Incluso desde aquí han propuesto hacer cursos de nuevos reglamentos y hablar con los jugadores", manifestó.

"Lo que me sorprende es que aquí Peñarol nunca vino, no hubo intención, y los jugadores no saben las reglas", agregó.

De acuerdo con lo expresado por García, el Departamento de Arbitraje había ofrecido instancias de capacitación sobre modificaciones reglamentarias y encuentros con los futbolistas, pero el club no envió representantes durante los últimos años, según De León le dijo a García.

El candidato consideró que esa situación debe cambiar y que Peñarol tiene que mantener una comunicación permanente con las autoridades arbitrales, sin que eso implique renunciar a la defensa de sus intereses deportivos.

"No buscamos árbitros que favorezcan a Peñarol"

García también hizo hincapié en que sus propuestas no buscan interferir en la independencia de los árbitros ni condicionar sus decisiones.

"No buscamos árbitros que favorezcan a Peñarol. Buscamos un arbitraje independiente, profesional y respetado por todos", afirmó.

El candidato señaló que una relación institucional diferente podría contribuir a mejorar la imagen del club y permitir que las discrepancias por decisiones arbitrales se procesen por otras vías.

"Espero que mejore, primero que nada, la imagen de nuestro club, como un hecho protocolar de diálogo, tendiendo puentes y siendo ejemplo. A partir de ahí, construir en base a nuestros errores y los errores también arbitrales, que son humanos y puede haber, y afrontarlos de otra manera", expresó.

Finalmente, García insistió en que el diálogo debe ser la herramienta principal para resolver los conflictos y evitar enfrentamientos públicos entre los dirigentes y las autoridades del arbitraje.

"Si el objetivo es no vernos perjudicados o el objetivo es que todo sea implementado sin perjuicios, todo se resuelve con diálogo", concluyó.

El pasado miércoles 28 de noviembre, García se había reunido con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, con quien Ruglio está enfrentando y desde junio de 2023, Peñarol retiró a toda su representación de la AUF.