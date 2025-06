Hernán Heras habló sobre la polémica que surgió en la derrota de Peñarol ante Liverpool, los audios de VAR y se refirió a los duros cuestionamientos de Ignacio Ruglio

Este sábado, Heras llegó a Durazno para dirigir el partido de la sexta fecha entre Miramar Misiones vs Nacional y brindó una entrevista a Carve Deportiva AM 1010, en la que se refirió a todo lo ocurrido.

Heras explicó que no es la primera vez que le arbitra a Nacional y a Peñarol en dos fechas.

“El año pasado me tocó algunas veces dirigir en fechas seguidas a los dos grandes. No es común que ocurra, pero es lindo. Cuando uno está en esto y hace lo que le gusta, que le apasiona, lo primero que se plantea es que si sucede así es porque las cosas se vienen haciendo bien y eso está bueno, y además porque también está muy bien que te muestren la confianza. Después me toca a mí responder a esa confianza con la responsabilidad que conlleva, como pasó el otro día en Belvedere”.

El árbitro dirigió el jueves en el estadio Belvedere, el partido que Liverpool le ganó 3-2 a Peñarol por la quinta fecha del Torneo Intermedio que en el final del encuentro tuvo una jugada polémica cuando le anularon el empate a los aurinegros por posición adelantada. A raíz de esa situación, el presidente de Peñarol fue muy duro con sus expresiones contra los árbitros.

Hugo Quintana y Hernán Heras

Este viernes la AUF publicó los videos y audios de VAR y se observa el correcto procedimiento de los árbitros, que sancionaron correctamente la posición adelantada de Villalba, el autor de ese último gol, que fue anulado.

Consultado Heras acerca de cuánta tranquilidad le dio que salieran rápido los audios del VAR de la jugada polémica, que reclama Peñarol, respondió: “Cuando nosotros cobramos algo lo hacemos muy seguros de lo que estamos cobrando. Es importante que el entorno entienda, escuche lo que se analizó y lo que se hizo. Es bueno para todos y es sano que ocurra. A nosotros no nos cambia. Las jugadas las hablamos, cada uno puede dar su punto de vista. Ese entrenamiento también lo hacemos fuera de los partidos con determinadas jugadas. En el momento el VAR lo que hizo fue tomar la decisión que se adoptó en campo, porque la decisión se adoptó en el campo. Se escucha muy claramente al asistente en el audio cuando dice, ‘si la toca Méndez en el medio es fuera de juego, si no la toca está habilitado’. La decisión en todo momento salió desde el campo y es muy valioso”.

Luego, ante la pregunta de si estaba tranquilo cuando llegó con el equipo arbitral al vestuario en Belvedere, dijo: “Estaba muy tranquilo porque en un arbitraje y en la vida siempre hay cosas para corregir y mejorar. Después que terminó el partido entendí que el arbitraje no incidió en nada. En ningún momento. Sí hay cosas para mejorar y siempre se miran los partidos para ver tal posicionamiento o interpretar tal falta de tal manera, pero fue un arbitraje parejo y sin grande sin errores que influyeran directamente en el resultado”.

Ante el planteamiento de si no hubiera salido el audio, lo podría condicionar el partido que dirigirá esta tarde, explicó: “No. Un partido termina una vez que pitás. Después lo que te queda hacer es el análisis y luego una autocrítica. Lo que no te puede volver a ocurrir son los errores que ya sucedieron. ¿Te pueden pasar otros? Sí”.

El tema derivó a los duros mensajes del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, contra su arbitraje en el partido ante Liverpool.

Ruglio escribió en sus estados de Whatsapp: "A cara descubierta. Cinco minutos buscando anular uno que fue. Un minuto para anular uno que también fue. Dos partidos seguidos hasta inclinar y no les importa el tamaño del escándalo si el mandado está hecho".

Javier Méndez y Hernán Heras

Al respetco de lo que escribió Ruglio, Heras respondió: “No lo tengo agendado. No los veo”.

Consultado si le llega lo que dice el presidente: “A mí no me llega. No estoy pendiente de lo que dicen o no dicen. Hago mi trabajo, lo puedo hacer bien o mal, pero no lo hago con intención de perjudicar a nadie porque el primer perjudicado soy yo cuando tengo un error”.

Finalmente, Heras recordó cuando en 2011 arbitró una final de fútbol infantil de selecciones por la Organización Nacional de Fútbol Infantil. “Volver en estas condiciones, en un estadio remodelado y ahora me toca estar en el profesionalismo, en la máxima categoría… mirar para atrás y ver todo ese proceso y este camino”.