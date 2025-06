Pablo Peirano: la exigencia de manejar un plantel con 34 futbolistas, la situación de Jeremía Recoba, el regreso de Carneiro y la ausencia de Eduardo Vargas

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Pablo Peirano Foto: Leonardo Carreño

¿Por qué Jeremía Recoba no es titular? “Son decisiones técnicas, hay 34 futbolistas en el plantel. Hay muchos que están a la espera. Él está luchando por un lugar, como hacen todos. El encargado de los minutos y de decidir quién inicia y quién no, es el entrenador. Cuando tiene minutos lo hace lo hace muy bien. Y estamos muy contentos con su ingreso y la calidad de minutos, que es lo más importante en Nacional, porque más allá de ingresar o no, la calidad de minutos son claves para el grupo”.

Explicó Peirano que la ausencia del chileno Eduardo Vargas en el plantel fue “una decisión técnica” para que ingresara Carneiro.

Luego le plantearon si ya estaba planificando el segundo semestre sin Vargas, y manifestó: “No estoy planificando los próximos meses. Estoy planificando la semana de trabajo, hacer buenos entrenamientos y mantener en el grupo a todos activos para lo que nos va a tocar con Danubio (próximo rival) y lo que venga con la final. Nuestro trabajo es ocuparnos del día a día y trabajar”.

Sobre la posible salida de Lucas Morales a Olimpia de Paraguay: “No estoy pensando en quién se va. Estoy pensando en Danubio. Después habrá tiempo para pensar en jugadores que pueden salir y llegar”.

Luego insistió que todas las evaluaciones las realizará al finalizar el Torneo Intermedio.