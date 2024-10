Las 13 frases más picantes de Alejandro Balbi, presidente de Nacional, previo al clásico con Peñarol

1) “Acá cualquiera habla y cualquiera opina. Somos todos todólogos. Se habla del derecho de admisión, de una lista negra. Nada de eso. Hay una ley que es clarísima, que lo que sí impide es que vos no podés en forma arbitraria impedir el ingreso de una persona a un espectáculo deportivo que en definitiva es privado. El dueño de casa es el que lo organiza y hay un fundamento de seguridad que claramente está relacionado por lo que pasó en mayo a partir de una denuncia que hizo el club Peñarol a la Conmebol sobre determinados comportamientos no ajustados a reglamento de un partido de Nacional de Copa Libertadores en el cual Peñarol no era ni parte ni parte entonces a partir de eso se generó una sanción internacional que nos costó US$ 15.000”.

2) “Ahora que se le quiera dar otro sentido que se lo quiera mezclar ya con tema del arbitraje de ayer (este lunes ane Racing), de por qué no fuimos a la cancha de ellos, o como ayer leí que el vicepresidente de Peñarol dijo que no nos animamos a ir a la cancha de ellos con público, la verdad que es entender muy poquito, muy poquito, muy poquito, de lo que se está viviendo y cómo se está viviendo el fútbol en el día de hoy. Que esto para para mí no es nuevo, es decir, yo creo que tendré mil defectos, pero si en algo soy claro, esos son mis conceptos”.

_INE7998.webp Alejandro Balbi, presidente de Nacional Foto: Camilo dos Santos

3) “Y esto mismo que digo ahora, ya lo dije el día que decidimos que de no incentivar a la parcialidad de Nacional a no ir al partido del Torneo Apertura cuando ellos eran locatarios. Y aún así, Peñarol desafiándonos, porque yo lo interpreté como un desafío, dijo que iba a poner entradas a la venta y me parece que son cosas innecesarias, cuando claramente yo había tenido la iniciativa frente al presidente de Peñarol diciéndole antes de los clásicos de verano, tratando de prevenir le dije: ‘Nacho vamos a jugar los clásicos en el Centenario es lo mejor para todos, es la mayor seguridad para todos, el Ministerio también lo quiere así’, pero frente a sus compromisos ante la hinchada, al barrio, se ampararon en su claro y legítimo derecho de jugar de locatario y bueno, pasó lo que pasó, nosotros nos fuimos a la cancha de ellos porque entendíamos que era una locura hacer ese operativo de guerra para ir a jugar a la cancha de ellos”.

4) “El presidente de Peñarol me negó que él no estaba en conocimiento de lo que había hecho Diego Pérez. Yo llamé al presidente Peñarol a mostrarle mi molestia por lo que habían hecho y me dijo, ‘la verdad Ale, no sé de qué me estás hablando’. Yo tengo que creerle. O tomar por cierto lo que él me dice. Si él me hubiera dicho, no, mira, ‘la verdad Alejandro, fue responsabilidad mía, esto se trató, en la mesa chica', seguramente la decisión hubiera sido otra. La persona que firma la denuncia es Diego Pérez, y bueno, todos sabemos quién integra el equipo de Diego Pérez y quién está atrás, y en ese sentido, se toma la resolución. Si Nacho, me hubiera dicho ‘es una responsabilidad mía’, seguramente la directiva hubiera recorrido otro camino”.

5) “(En lugar de Ruglio) yo hubiera asumido la responsabilidad, como asumo la responsabilidad cuando el equipo le va mal. Porque soy el presidente del club. En Nacional, esto no pasaba. En Nacional, si pasaba, te puedo asegurar que alguien se quedaba sin trabajo”.

Alejandro Balbi Alejandro Balbi habló de la situación de Juan Izquierdo @geglobo

6) “Aquello que escuchamos durante seis o siete meses, que no había más estados de WhatsApp, que no había más apariciones públicas, que cambiaron la estrategia, que (Ruglio) ahora no hablaba más, volvieron a hacer lo mismo de siempre. O desafiar a la Conmebol, por ejemplo, instando a tirar bengalas y a ser distinto porque eso da marketing, eso ¿qué te genera? Entonces hagámonos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Cada uno maneja su club como le cree conveniente. Hace una semana eran los reyes del rock and roll, y hoy porque supuestamente no le cobraron un penal (ante Racing) que uno dice que es dudoso, que otro dice que fue y otro dice que no fue, ya armamos una parafernalia con un árbitro, ya lo sacamos para acá. No les cobran los que no les gusta y ya ¡ping! intentan degollar a un árbitro que este año sube a Internacional. Y no es nuevo, porque pasó con (Andrés) Cunha, pasó con (Christian) Ferreyra, pasó con (Jorge) Larrionda en su momento. Son previsibles”.

7) “Ya empezamos de nuevo con los estados de Whatsapp. ¿Te acordás de aquel sketch que hacía Tinelli con Kirchner? ‘¿Estás nervioso, Néstor?’ y nos parece lo mismo. Se ponen nerviosos, porque nos pusimos a cinco puntos de nuevo…”

8) “Yo llamé a Ruglio (en mayo), y le dije, '¡Nacho, mira que esto va a pasar (respecto al derecho de admisión de sus funcionarios)!'. 'Sí, dale, bueno, déjame ver, déjame hablar y después te llamo', me contestó. Y bueno, como digo siempre, se ve que cambié el número o se quedó sin saldo, porque por este tema no me llamó”.

9) “¿Que Ruglio y (Eduardo) Zaindesztat no van a ir al Parque Central como solidaridad con Diego Pérez? Decisión de ellos. Capaz que tienen cola de paja porque sabían lo que estaba haciendo Diego Pérez y no tuvieron las agallas de asumir la responsabilidad frente a un empleado”.

_CDS1818.webp Alejandro Balbi opinó sobre Sebastián Rodríguez Camilo dos Santos

10) “¿Si estamos en el peor momento de la relación con Peñarol de los últimos años? Te cuesta cuando vos no ves autenticidad. Entonces, cuando vos no ves autenticidad, es difícil en cualquier relacionamiento humano. Las comparaciones son odiosas, , pero con Juan Pedro Damiani no pasaba, con (Jorge) Barrera no pasaba, lamentablemente con esta dirigencia pasa. No solo con Ruglio, pasa con otros dirigentes también. Cada uno es como es y yo tengo bastante de efectos como para andar marcando defectos a los demás. Nosotros no recorremos el camino del estado de Whatsapp; no termina un partido y ya hay un estado de Whatsapp. Esta película ya la vimos”.

11) “También van al Colegio de Árbitros (a protestar por los arbitrajes) y mandaron a dos personas. ¿Vos sabes lo que pasó cuando fueron la última vez? Fueron un día antes de viajar a Río de Janeiro. Fueron dos personas que (en el Colegio) no las conocían. Si estás molesto, tan dolido y mandás a dos personas que no son conocidas, andá vos. Si tenés tiempo de hablar en la radio y hacer estados de Whatsapp, andá vos. , Si yo tengo un juicio importante en mi estudio, que somos varios, voy yo. Mando a otro a un juicio entre vecinos por una enredadera que pasó de una casa a la otra. ¿Me explico o no me explico?".

12) “(Julio) Trostchansky (delegado de Peñarol) tiene más apreciaciones públicas que Tinelli. Está en todas las radios, en todos los canales de televisión”.

13) “¿Flavio Perchman dijo que sería una puñalada si Peñarol ganaba la Libertadores? Es una opinión de Flavio. No reconocer que Peñarol ha hecho una gran Copa Libertadores con una gran dosis de fortuna que ha tenido, es negar lo innegable. Sería microscópico y me parecería hasta injusto no reconocer que hasta ahora han tenido una gran copa, cómo no. Si después de 13 años que no iban a la Libertadores, vuelven 13 años después y llegan a semifinales, cómo no lo vas a destacar, ¿cómo no van a estar contentos y alegres con un gran gado de euforia como tienen?