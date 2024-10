Cacique Medina: "Mi patriotismo va con la selección, no con Peñarol; deseo profundamente que la próxima fase de la Copa Libertadores queden por el camino"

Este martes, Medina habló de varios temas: su "no" a Nacional tras la salida de Recoba, Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay y el rendimiento de Peñarol en la Copa Libertadores de América.

"Talleres se está haciendo protagonista de los campeonatos. Es habitual ya ver a Talleres peleando los torneos. Tenemos un muy buen plantel y creímos que podíamos darle nuestra impronta para lograr cosas importantes", dijo Medina en Sport 890.

Y agregó: "Los objetivos están claros. Hay que pelear el campeonato. Después de quedar afuera de la Copa Libertadores teníamos dos objetivos claros: pelear la Copa Argentina, que ya quedamos afuera con Boca en partido polémico, ahora es ganar el campeonato"

1656555979534.webp Alexander Medina AFP

"Lo que genera Marcelo (Gallardo) en el fútbol argentino es muy importante. Siempre tener un resultado positivo contra River y sobre él en lo personal, es importante, te da una trascendencia diferente".

El Cacique habló también de su negativa a tomar la dirección técnica cuando Nacional despidió a Álvaro "Chino" Recoba.

"Yo tengo una amistad muy grande con el Chino Recoba. Es a nivel familiar. A partir de ahí el viernes antes del partido con Cerro yo comí un asado en su casa. En ningún momento se me pasó por la cabeza que él dejara el cargo ese fin de semana", comenzó diciendo.

Y continuó: "De ninguna manera se me pasó por la cabeza asumir inmediatamente después de ese partido tampoco. Nacional es una institución que a mí me dio muchísimo y es mi casa, siento que voy a volver, pero ese no era el momento".

"En ese momento era lo que sentía, sentía que tenía que priorizar mi relación con mi amigo. Yo no puedo estar todo el tiempo hablando de Nacional con el Chino y que de repente, él se fuera y yo entrara como técnico, no correspondía", admitió.

Sobre el rendimiento de Peñarol, que clasificó luego de 13 años a una semifinal de la Copa Libertadores, Medina también opinó.

"Como hombre de fútbol valoro y rescato lo que está haciendo Peñarol. Están haciendo una gran Copa Libertadores. Con autoridad, planificación y trabajo de Diego Aguirre lograron de forma merecida pasar a Flamengo".

1637332389763.webp Alexander Medina continuará su carrera en Brasil @CATalleresdecba

Pero enseguida, añadió: "Como hincha de Nacional deseo que quede acá, que no siga avanzando. Mi patriotismo va con Uruguay, no con Peñarol. Deseo profundamente que la próxima fase de la Copa Libertadores queden por el camino".

También tuvo tiempo de hablar de lo que hace Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay.

"Lo que está haciendo Bielsa con la selección hasta el momento es positivo. Hizo dos grandes partidos contra Brasil y Argentina en Eliminatoria. La Copa América fue de más a menos", dijo.