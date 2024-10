"Son cuestiones tribuneras": lo que dijeron en Peñarol sobre el derecho de admisión de Nacional a funcionarios aurinegros y los posibles pasos a tomar

En Peñarol entienden que desde lo legal no es aplicable el derecho de admisión en este caso.

Además, se refirió a la “lista negra” y señaló que ninguna de sus razones para incluir a personas en esa categoría está “dentro de lo que Nacional argumenta de por qué no deja entrar a los funcionarios”.

“Creemos que es imposible, no es válido del punto de vista legal y no van a poder ejercer el derecho de admisión”, comentó.

Peñarol tratará el tema en el consejo directivo de este martes. “Veremos cómo vamos a hacer para ejercer nuestro derecho y fundamentalmente los derechos de los trabajadores. Acá se está violentando el derecho a un trabajador a desempeñar sus funciones”, comentó Trostchansky.

Además, señaló que “la norma que impide el acceso a espectáculos deportivo protege el derecho al trabajo”.

“Es algo más que está haciendo Nacional. Nacional no quiere jugar con público visitante, ahora no quiere que ingresen nuestros funcionarios. La próxima pedirán que no vayan nuestros jugadores así tiene mayor posibilidades de salir victorioso en el partido”, comentó.

“Creo que es porque se debe a los resultados deportivos que estamos obteniendo en la Libertadores, en cómo vamos en el Campeonato Uruguayo, que están en un año electoral y que Peñarol está en un gran año, y creo que este tipo de cosas son cuestiones tribuneras que le hacen mucho mal al fútbol porque son generadoras de violencia por sí mismo”, expresó. “Impedir a un trabajador de entrar a realizar su trabajo, es una manera de generar violencia”.

En Peñarol están a la espera de la explicación que Nacional le haga a la Comisión de Seguridad para aplicar el derecho de admisión.

En mayo, Nacional había adelantado que iba a hacer uso de esa disposición por razones de “seguridad” para los funcionarios aurinegros.

Para Trostchansky, esa “no es una razón”. “Si es por un tema de seguridad, ¿cómo podés impedir que trabajadores ingresen a trabajar? Si fuera por un tema de seguridad, están obligados ellos a brindarnos la seguridad en nuestro ingreso al Gran Parque Central. Entonces que no entren los árbitros por un tema de seguridad”, comentó.

Además, agregó que “si fuera por seguridad” no sería lógico “exponer los nombres de las personas” a las que se le aplica el derecho de admisión. “Eso es gravísimo”, comentó el delegado.

Peñarol determinará este martes qué postura tomará con respecto a la medida de Nacional, la cual debe ser considerada en la AUF para que sea oficial. Las opciones, según dijo el delegado mirasol, pueden ser desde avanzar en cuestiones legales como una presentación ante la AUF, hasta un recurso de amparo ante la justicia para que proteja los derechos de los trabajadores.