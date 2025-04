Nacional perdió con Malvín de local y se vislumbran clásicos con Peñarol en semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional comenzó una transición compleja tras las salidas del venezolano Néstor Colmenares y del chileno Manny Suárez. Sus lugares son ahora ocupados por el panameño Ernesto Oglivie y el brasileño Maozinha quienes aportaron 2 puntos y 4 rebotes, y 17 tantos y 4 rebotes, respectivamente.

Detrás de Maozinha, Patricio Prieto fue el otro goleador de Nacional con 15 anotaciones.

Si Nacional ganaba, Malvín terminaba en el cuarto lugar (si Peñarol vencía a Cordón, algo que aconteció). De esta forma, el aurinegro es 4 para los playoffs y en semis, puede chocar con los albos.

En la temporada, se llevan jugados tres clásicos y los tres se los adjudicó Nacional.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

En el Palacio Peñarol, el aurinegro derrotó 95-88 a Cordón con 22 puntos de Emiliano Serres y 17 del dominicano Luis Santos y Sean Armand.

En Cordón, que terminó sexto, el máximo anotador fue Deshone Hicks con 28.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

La fecha se había inaugurado el domingo cuando el campeón Aguada superó 83-75 a Defensor Sporting.

Aguada ya tenía asegurado el número 2 y Defensor Sporting será el 4 y protagonizará el duelo de cuartos de final más interesante, contra Peñarol.

Mirá acá las estadísticas del partido.

El orden para los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

1- Nacional

2- Aguada

3- Malvín

4- Peñarol

5- Defensor Sporting

6- Cordón

El play-in de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Biguá, primero en el Reclasificación, jugará contra el campeón de la liga del litoral, Ferro Carril de Salto, por un lugar en playoffs y el número 7.

Hebraica Macabi, que tiene pendiente un pico con Urupan en el que está expectante ahora Welcome, por un fallo del Tribunal de Penas, para poder zafar del descenso, es el otro equipo clasificado del Reclasificación. Jugará contra Remeros de Mercedes. Las series serán al mejor de tres encuentros.

Los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Nacional vs Ganador Hebraica Macabi/Remeros de Mercedes

Aguada vs Biguá

Malvín vs Cordón

Peñarol vs Defensor Sporting

En semifinales, jugarán el ganador de Nacional vs Hebraica Macabi/Remeros de Mercedes con el ganador de Peñarol vs Defensor Sporting y en la otra llave el ganador de Aguada vs Biguá contra el vencedor de Malvín vs Cordón.

A esta altura, por lo que fue la temporada, Aguada y Nacional son los candidatos a jugar la final, pero con los playoffs, comienza otro torneo y ahí Peñarol, que cambió de DT (Guillermo Narvarte por Leonardo Zylbersztein) buscará dar el zarpazo.