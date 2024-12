¿Quién es Ricardo Vairo, el nuevo presidente del Club Nacional de Football? Repasá su trayectoria en el deporte y sus fortalezas

Su trayectoria deportiva siguió en ascenso al llegar a la Confederación Sudamericana de Básquetbol, de la que es actual presidente, cargo que dejará, según adelantó a Referi, para dedicarse de lleno a Nacional.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

“La política es una de mis fortalezas, pero mi verdadera fortaleza es la gestión”, dijo a Referí en una entrevista previa a las elecciones.

“Trabajo con multinacionales desde toda mi vida. En lo que más me he desarrollado es en la gestión. La gestión, definir objetivos, planes, estrategias, acciones, generar equipos... La política es un elemento importantísimo para poder gestionar todo. Y creo que en eso me he especializado también. Pero la política no es el fin, es el medio para poder lograr cosas. Y creo que tengo una muy buena combinación de ambas. ¿Sabías que durante la pandemia de covid-19 fuimos en un momento el único país en el mundo que jugó todos los torneos de Primera división? ¿Y en un momento de la pandemia los únicos dos países en el mundo jugando la liga eran Uruguay y Alemania? Allí hay un ejemplo muy claro de la forma que resolvimos en situaciones límites de presión”, expresó.

Ricardo Vairo y Flavio Perchman Ricardo Vairo y Flavio Perchman en la foto oficial de Nacional para presentar al nuevo presidente Nacional

Además, señaló cómo será el trabajo junto a Flavio Perchman, nuevo vicepresidente del club.

“Nuestra lista es un equipo. La verdad, somos un equipo integrado por personas con distintos conocimientos, con distintas habilidades que nos complementamos. Y nos hemos ido uniendo cada vez más en estos meses. El diferencial nuestro es también la energía, todos están de acuerdo que es muy desgastante manejar una institución como Nacional. Yo lo he vivido en los lugares que me tocó actuar. Hace más de 20 años que soy presidente en distintas instituciones, no es que integré una comisión de arbitraje, sino que las he manejado. La diferencia con los demás es el equipo, los conocimientos, nuestro proyecto de trabajo y la energía que vamos a ponerle. Vamos a estar dedicados, Flavio y yo, las 24 horas al club. Flavio, como saben, abandonó o dejó su rol de representante. Yo, si bien mantengo la presidencia de la empresa, me jubilé el año pasado, por supuesto que cuido de mis intereses, pero no en la operativa diaria. Esto quiere decir que tengo el día para dedicarlo al club. Por supuesto que ya he dejado claro que en caso de acceder a la presidencia de Nacional, dejaré la presidencia de la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Es un cargo importante a nivel internacional, pero Nacional es Nacional y creo que tener la posibilidad de llegar a ser presidente de Nacional es un orgullo que no se cambia por nada”, señaló.