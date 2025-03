Sin lesión ni amarillas, ¿por qué Marcelo Bielsa desafectó a Nicolás De la Cruz de cara al partido ante Bolivia? Lo que dijeron desde la selección uruguaya

En su lugar ingresó De la Cruz, quien completó los 90 minutos de juego y que habló tras el encuentro.

"Sabíamos que iba ser duro, complicado, no fue para ninguno de los dos en el trámite, y ellos destrabaron el juego con un gol de otro partido, de afuera del área. El empate hubiera sido lo justo, pero bueno, el fútbol no es de merecimientos", expresó el volante a AUF TV luego del partido.

Además, De la Cruz cuestionó la cancha del Centenario. "El campo de juego no ayudó para desplegar el fútbol que queríamos. Se intentó hasta el final, nos vamos con mucha impotencia", agregó.

20250321 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - URU - ARG Uruguay's midfielder #07 Nicolas De La Cruz and Argentina's forward #09 Julian Alvarez fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Uruguay

Nicolás De La Cruz y Julián Álvarez

Foto: Dante Fernández / AFP