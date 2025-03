¿Qué dijo Nicolás De La Cruz sobre la interpretación de su pareja, Vanessa Britos, del himno nacional uruguayo en el clásico con Argentina?

"El himno salió a la perfección, es un gran mimo al alma para su carrera", expresó el volante de Flamengo, ex River Plate y Flamengo.

Britos y De La Cruz tienen dos hijas: Catalina de 7 años y Agostina de 5.

Britos es una de las voces más importantes de la movida tropical uruguaya. Inició su camino en el Carnaval de las Promesas como una de las mejores voces formadas por Marta Leiva y su revista Corazones. Luego debutó en el Carnaval mayor en 2009 en una de las revistas referentes del concurso oficial, Madame Gótica.

Posteriormente, fue la voz de Grupo Antillano hasta que lanzó su carrera en solitario. Antes de formar su familia con De La Cruz estuvo vinculada sentimentalmente con otro futbolista, Fabián Estoyanoff.

El análisis de Nicolás De La Cruz del clásico entre Uruguay y Argentina

"Sabíamos que iba ser duro, complicado, no fue para ninguno de los dos en el trámite, y ellos destrabaron el juego con un gol de otro partido, de afuera del área. El empate hubiera sido lo justo, pero bueno, el fútbol no es de merecimientos", expresó el volante.

"El campo de juego no ayudó para desplegar el fútbol que queríamos. Se intentó hasta el final, nos vamos con mucha impotencia", agregó.

"Me siento bien, iba a aportar donde me tocara, de titular o entrando, pero físicamente me siento bien", concluyó.

El futbolista fue protagonista de un blooper de la transmisión de AUFTV.

Cuando terminó el partido fue entrevistado por Alfonso Irrazábal y cuando sus compañeros de piso anunciaron "otra" nota, el propio De La Cruz fue entrevistado por Soledad Sejas.