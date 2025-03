En 2023 pechó a Lionel Messi y hoy en el Uruguay vs Argentina por Eliminatorias, Mathías Olivera se metió con otra figura albiceleste

Fue ahí que Olivera, que venía molesto por el choque con Fernández, se le fue encima y lo empujó.

Rápidamente los ánimos se caldearon y los jugadores de ambos equipo se arremolinaron discutiendo alrededor del juez.

OIivera discutió feo con Mac Allister, Fernández y Sergio Romero. Con el único que charló en buenos términos fue con Leandro Paredes, con quien se cruzó en partidos de Serie A, en Italia.

El juez dejó aplacar los ánimos y reanudó el juego sin mostrar amarillas.

En noviembre de 2023, en La Bombonera, Olivera, que entonces jugó de zaguero por primera vez con Uruguay, tuvo un duro encontronazo con Lionel Messi.

En determinado momento se generó una montonera y Olivera fue directo a pechar a Messi.

En abril de 2024, Olivera confesó: “Creo que era un momento lindo para dar un par de empujones. Son cosas que pasan en el partido y una vez que se termina vuelve todo a la normalidad”.

Messi, a modo de respuesta, tomó del cuello a Olivera en el tumulto: “En el momento no me di cuenta. Después vi la foto que hay que me agarra del cuelo. Pero en el momento, ni cuenta. Con la inercia, la calentura del momento, ni cuenta me di”.

Cerca del final del partido, Olivera cruzó con una infracción muy fuerte a Nicolás González y terminó amonestado.