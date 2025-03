Los 13 futbolistas de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya que están a una tarjeta de la suspensión en las Eliminatorias

El entrenador de Uruguay ya tiene a los 38 futbolistas (convocados y sparring) con los que prepara el encuentro en el Complejo de la AUF.

La selección uruguaya tiene a 15 futbolistas con una tarjeta amarilla, pero solamente 13 fueron convocados en esta doble fecha de Eliminatorias.

Luis Suárez, que se retiró de la selección pero amonestado ante Paraguay en la fecha 7, y Miguel Merentiel, en la 8, son los dos jugadores con una tarjeta que no están en el plantel que orienta el entrenador argentino.

Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay talks to his playerLuis Suarez during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium on June 27, 2024 in East Rutherford, Ne

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP