"Se hizo una montaña sobre Nicolás López": los elogios de Martín Lasarte al Diente tras los "palos" y el aspecto que está "generando problemas" en Nacional

“Trabajar más en un aspecto que nos está generando problemas, porque no es hoy. No es solo de hoy, en el partido pasado también pasó, a veces la victoria oculta, yo por eso lo dije, hay mucho gol, lo dije, pero hay un temita defensivo. Y bueno, estamos trabajando en eso, en una pauta de una nueva figura estratégica, táctica, que hay que adaptarse y nos está costando” señaló.

Sobre el balance del equipo, Lasarte señaló: “No atacamos tan mal, tuvimos muchísimas ocasiones; y defendimos más o menos, tirando a mal”.

El entrenador no consideró que las fallas sean por cuestiones de ánimo de los jugadores. “No sé por qué se dice enchufado, hay otro partido que hemos estado enchufados y no hemos generado. Pasa porque es una cuestión matemática: 3 defienden mejor que 2. Y estamos tratando de defender con 2 y nos está costando”.

Consultado por la repetición de la oncena este sábado dijo que consideraba que era la mejor, pero no descartó cambios. “Mantuvimos la misma integración porque entendimos que los que están mejor, pero bueno, es como todo, hay que mirar”.

"Los jugadores también viven"

Luego, el DT defendió a Nicolás López, figura del partido, tras algunos cuestionamientos que recibió.

Lasarte señaló que hay que “relativizar las cosas”. “Se hizo toda una montaña sobre Nicolás López, hoy jugó un partido extraordinario”.

Consultado por si fue el mejor, respondió: “No sé si fue el mejor, para mi hizo un partido extraordinario”.

“Hizo dos goles de cancha, decían que no hacía goles de cancha, y le sacaron dos en la línea. ¿Cuántos goles quieren que haga? 400. Estamos en un lugar y es darle palo a uno, y después al otro, hay que parar. Si le damos a uno de un lado, entonces hay que darle al otro del otro. Relativicemos un poquito más. Esto es fútbol, las cosas no son inmediatas, no son hoy, no podemos tomar algo puntual sobre un jugador por cuatro partidos que van. A veces hay cosas, los jugadores también viven, tienen situaciones personales dentro del grupo, entonces bueno, me alegro por el buen partido de Nicolás”, comentó.

La quinta amarilla de Oliva

El DT también fue consultado por la quinta amarilla que recibió Christian Oliva y si ese era reflejo de las falencias defensivas. “Bueno, a veces un jugador que cubre una determinada zona del campo donde el equipo está un poquito más débil, por ahí sufre un poco más y es posible. No lo había analizado todavía, es posible”, respondió.

Por último, ante la pregunta de si Yona Rodriguez iba a ser el sustituto de Oliva, el entrenador señaló que era muy pronto para pensarlo. “Ni idea. Es muy prematuro, Vamos a ver”, dijo.