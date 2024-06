Gustavo Olmos dijo que llegaron listas de Gurméndez a clientes de Antel y un dirigente colorado le dijo que eran "datos públicos de la guía"

También en X, Rydström le respondió al diputado frenteamplista: "Estimado Tato Olmos, estos son datos públicos de la guía de Antel".

"También los usamos cuando gobernaba el FA y nuestros candidatos no ejercían cargos públicos. Me sorprende que alguien con tantos años de campañas políticas no sepa estas cosas y ponga un manto de duda sobre algo legal y transparente", continuó el dirigente.

Rydström concluyó diciendo que quienes "desean realizar alguna gestión sobre su figuración en la guía" lo pueden hacer en este link.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CarlosRydstrom/status/1803885362990977216&partner=&hide_thread=false Estimado @tato_olmos, estos son datos públicos de la guía de Antel. También los usamos cuando gobernaba el FA y nuestros candidatos no ejercían cargos públicos.

Me sorprende que alguien con tantos años de campañas políticas no sepa estas cosas y ponga un manto de duda sobre algo… https://t.co/tmqrXN3WKw — Carlos Rydström (@CarlosRydstrom) June 20, 2024

Olmos insistió y dijo que en X cuatro personas le habían dicho que les llegó el sobre, pero que "no figuran en la guía". "Además, la guía telefónica permite obtener información de una persona. Armar una base de datos por esa vía parece impracticable".

Sin embargo, una de las personas que el diputado citó aclaró que "al final estaba en la guía". "(...) se ve que la decisión de no estar caduca cuando uno se muda. No es una decisión personal. Ya solicité salirme nuevamente", escribió la usuaria @7Garin.