La red social Instagram ha lanzado una nueva funcionalidad que permite a sus usuarios interactuar directamente con Muse , el agente de inteligencia artificial desarrollado por Meta, a través de los mensajes directos (DMs).

Esta integración busca optimizar la experiencia del usuario dentro de la plataforma, ofreciendo asistencia contextual y organizativa para el día a día.

La implementación de Muse en los DMs de Instagram significa que los usuarios podrán consultarle sobre publicaciones, lugares o productos que encuentren en la red social, así como ponerse al día con conversaciones pasadas. La inteligencia artificial de Meta también funcionará como un asistente personal, capaz de ordenar contenido como Reels en carpetas personalizadas o transformar videos de recetas en listas de compras.

Muse se diferencia de otros chatbots al ser un agente de IA diseñado para realizar tareas con un alto grado de independencia. Su integración directa en Instagram elimina la necesidad de alternar entre la red social y la aplicación independiente de Muse, consolidando la presencia del agente en una plataforma de gran alcance y popularidad, según señaló TechCrunch.

Funciones y control del nuevo asistente inteligente

Los usuarios podrán compartir publicaciones con Muse y solicitarle acciones específicas, como añadir una cafetería a un itinerario de viaje o buscar ofertas de productos. Meta ha asegurado que las conversaciones mantenidas con Muse en Instagram aparecerán en un hilo de chat paralelo dentro de la aplicación principal de Muse.

La compañía enfatizó que los usuarios conservan el control total sobre su experiencia con Muse. Nada se comparte, publica o envía sin aprobación explícita, y existe la opción de solicitar al agente que olvide información o deshaga acciones en cualquier momento. Esta novedad ya se está implementando para usuarios de iOS y Android en Estados Unidos, Canadá, México, Japón y Singapur, con planes de expansión a otros mercados.

Organización de contenido guardado en la plataforma

Además de las funciones de asistencia directa, Meta anunció que los usuarios podrán hacer más con el contenido que guardan en Instagram. Muse podrá organizar publicaciones y Reels guardados en carpetas personalizadas, denominadas Colecciones.

Esta capacidad de organización se suma a la asistencia para transformar videos de recetas en listas de ingredientes o crear itinerarios turísticos a partir de contenido de viajes compartido por creadores. La función de organización de contenido guardado se está lanzando inicialmente en Estados Unidos y Canadá.