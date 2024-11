Jimmy Castilhos: "Si mi preguntás si todavía lo quiero a Carlos sí, claro que sí"

Jimmy se encuentra en Buenos Aires y fue invitado al programa que conduce Débora D'amato en el Canal de la Ciudad para hablar sobre le divorcio, el casamiento y su actual relación con el Rey del Café Concert. "Cuando Carlos me propone matrimonio demoré dos semanas en contestar, en decir si aceptaba o no. También fue un poco de presión, de todo ese entusiasmo, yo sí quería hacer un intento para ver si podíamos recuperar nuestra pareja y cometí el error de no ser firme. Hice lo que pude para mantenernos unidos, lo que me arrepiento es no haber sido más fuerte para haber defendido nuestra pareja, no tuve valor, no resistí. En un momento le digo: 'Carlos ahora tenemos que sacar la cara los dos juntos por los dos, para que nos vean unidos'. Y la respuesta que me dio me desalentó muchísimo y dije 'hasta acá llegué yo'. Tanto él como yo, tenemos derecho a rehacer nuestras vidas ".

"Si me preguntás si todavía lo quiero a Carlos Perciavalle, sí claro claro que sí, no te enojes al escuchar eso. A veces es imposible dejar de amar, porque fíjate que yo de Carlos me enamoré el primer día que lo vi hace 24 años y para mí aparte, contaba con toda la admiración de mi corazón, entonces cuando lo veía a Carlos, yo estaba con mi pareja en aquel momento, que estuve 17 años y era amigo de Carlos. Yo me quedé fascinado, para mí Carlos era Hollywood".

"Si estuviste 24 años enamorado, probablemente tu corazón siga enamorado de él", disparó Débora.

"Sí claro, claro que sí. Yo te amo Carlos (mirando a cámara) te voy a amar toda la vida, quizás no me perdonaste que yo tomé una decisión porque yo también tenía que rescatarme, tenía que rescatarme. Yo no puedo permitir como ser humano, por un tema de autoestima, de crecimiento personal, me parece hasta una situación abusiva que vos me digas: (en referencia a Carlos), no primero salgo yo de esto y después nos encargamos mañana de vos que en 15 días. No, somos un equipo. Y ahora la persona que ocupa mi corazón también, porque por algo estoy, entiende ese equipo. Es más es una persona tan generosa y no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, que es muy extraño a veces de definir, me dice: 'Yo entendería si volvieras con Carlos, me dolería horrible pero yo entiendo, estás todo el tiempo hablando de Carlos'. Por ejemplo a Carlos le hacen una entrevista y él no me nombra, como que yo no hubiera existido", dijo Castilhos.