Jorge Díaz dijo que no votará por los allanamientos nocturnos porque hoy son "espejitos de colores"

"Si te venden el allanamiento nocturno como la solución, te están vendiendo espejitos de colores. Porque eso no es la solución de nada, es un instrumento que se puede tener o no", argumentó.

Según dijo, se trata de un instrumento que "existe en todas partes del mundo" pero que "se usa muy poco" porque la policía "no quiere hacer allanamientos nocturnos" por razones de seguridad.

"Hacer un allanamiento nocturno en un barrio donde te pueden cortar la luz, en casas que desconocen que no saben el poder de fuego que hay del otro lado... Ningún oficial te lo hace", apuntó.

En su momento, reconoció que opinó que se trataba de un "instrumento más", pero ahora, planteado como "la solución", no lo acompaña.

"A mí en su momento me parecía que bueno, se use igual un instrumento más. Ahora, de la forma como está presentado hoy, como la solución, yo no lo voy a usar. No quiero que me vendan más espejitos de colores. Espejitos de colores ya nos han vendido bastante, como para que nos sigan. O sea, no hay soluciones mágicas", afirmó.

En 2018, cuando habilitar los hallanamientos nocturnos formaba parte de una reforma que promovía Jorge Larrañaga para reformar la Constitución, Díaz había optado por no manifestarse públicamente por el tema, pero había advertido que Uruguay era el "único país en la región" que no contaba con esa herramienta.