El adiós de Simone Biles de los Juegos Olímpícos París 2024: la brasileña Andrade le quitó el oro en suelo

Rebecca Andrade tuvo una actuación impecable, sin tantos saltos espectaculares pero si muy parejos.

Biles ya habia bromeado días antes de que no quería volver a competir con Andrade por su gran calidad individual.

Minutos antes, Biles había terminado quinta en viga de equilibrio, tras sufrir una caída.

Cuantas medallas tiene Simone Biles

Con eso Simone Biles termina su actuación con tres medallas de oro (all around indivual y por equipos, y salto individual), una de plata (suelo) y un quinto puesto en viga de equilibrio. No clasificó a la final de barras paralelas.