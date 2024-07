Juegos Olímpicos París 2024: advierten que la sede donde competirá un uruguayo "no está preparada"

El Arena del Campo de Marte "no está preparada" para recibir la competición de judo de los Juegos Olímpicos París 2024, que se celebra del 27 de julio al 3 de agosto, indicó el martes a la AFP el presidente de la Federación Internacional de este deporte (FIJ), Marius Vizer.

"Vengo a París con mucho entusiasmo, estamos preparados desde el punto de vista deportivo, pero lamentablemente el lugar no está preparado y estamos sufriendo", dijo Vizer durante una entrevista en París.

Juegos Olímpicos 2024: cronograma de partidos de rugby de Los Teros seven y dónde verlo en vivo

fe48wgtx0aiwv8v-jpeg..webp Mikael Aprahamian @UyDeporte

“Faltan muchas cosas”

El presidente de la FIJ rechazó "entrar en detalles" para no "ofender demasiado a los organizadores locales", pero asegura que todo el "entorno" del Palacio Efímero -nombre inicial del edificio creado en 2021- aún no está preparado para acoger competiciones de judo: "faltan muchas cosas en la instalación".

El judo comienza el sábado a las 10:00 locales con las categorías -48 kg femenino y -60 kg masculino, y finalizará el sábado 3 de agosto con la competición por equipos mixtos.

Del 5 al 9 de agosto, el Arena del Campo de Marte, situada frente a la torre Eiffel, acogerá la competencia de lucha.

Vizer lamentó que el judo no esté organizado en Bercy, donde cada año se llena el para el Grand Slam de judo: "Es el templo del judo. Conocemos todos los rincones de Bercy, no entiendo por qué el judo no pudo quedarse allí.

El Arena Bercy acoge la gimnasia, trampolín y la fase final de básquetbol.

"Francia es un país de judo, una de las naciones mejor organizadas en judo, con más de un millón de miembros, de practicantes y de seguidores, y uno de los aspectos más destacados de los Juegos será el certamen de judo, así que espero que todo se resuelva a tiempo", concluyó.

Considerado cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, Vizer y la Federación de Judo le retiraron su título de presidente honorario tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022: "Consideramos, con el comité ejecutivo de la FIJ, que ya no era apropiado tenerlo como presidente honorario, tomamos la decisión unánime de destituir al presidente Putin de ese cargo".

AFP