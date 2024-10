Julio Sanguinetti: "Si Ojeda pasa al balotaje, sigue de largo y se va para arriba"

El dos veces mandatario dijo que no cree que la campaña de Ojeda sea demasiado efectista. “Al ir tercero tenía que introducirse en el debate y lo hizo con legitimidad. Los tiempos han cambiado. Como se dice, hay que generar conversación… Si cualquier presidente anterior, y me incluyo, apareciera con una Harley Davidson en Punta del Este, dirían Sanguinetti se piró… Pero a nuestro presidente no le queda mal porque le gustan las motos, es él y punto. Se trata de autenticidad. Lo mismo pasa con Ojeda, con el famoso spot del gimnasio, que me ha parecido eficaz, como el ‘Capricornio'. Explota sus propias características”, afirmó Sanguinetti.