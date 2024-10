Andrés Ojeda le respondió a Lucía Topolansky: "Si yo soy un rabanito, el candidato de ella es un tubérculo"

Luego de que la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky , dijera que el candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda , es un "rabanito" , este le respondió y comparó a Yamandú Orsi -candidato del Frente Amplio- con un "tubérculo" .

Consultado por si los dichos de la frenteamplista le molestaron o incomodaron, Ojeda respondió que "no" y que en realidad "se ríe" de eso.

RENUNCIA Charles Carrera no formará parte de ninguna lista al Senado, dijo Lucía Topolansky

Tras esto y en el marco de su intervención durante el ciclo de encuentros de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, Ojeda volvió a referirse al tema.

"En estos días a mí me han dicho muchas cosas, me han dicho que soy un rabanito, esa es nueva, está de estreno. Yo me puse a googlear rabanito y es una verdura que destaca por su frescura y su picante, así que lo voy a aceptar. Voy a aceptar el comentario y se lo voy a agradecer", afirmó.

En las últimas horas, Topolansky dijo en rueda de prensa que el "problema" que tiene Ojeda es que es "medio rabanito" ya que a su entender no se sabe "cuánto de blanco y cuánto del colorado" tiene.

Además, comparó a Ojeda con el expresidente Jorge Pacheco Areco. "No es el primero que le da una importancia a la cuestión física, porque Pacheco era boxeador y fue el que hizo lo que ahora llaman la barbacoa de Suárez era el tatami de Pacheco, ahí entrenaba", dijo.