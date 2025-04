La furia en la puerta del Juzgado y el posible acuerdo que suspendió todo: así se vivió la audiencia por el concurso de Pablo Carrasco

Todos lamentan las demoras de la justicia para juzgar a Carrasco y los demás exadministradores de Conexión. “Nosotros hay cosas que sabemos desde febrero, ¿y la justicia no hace nada?”, preguntó uno de ellos, quien también criticó que a los implicados en la compañía “les salió perfecto el ponzi” durante 25 años, consultando cómo ningún gobierno en ese tiempo lo pudo detener.

Audiencia de Carrasco Foto: Inés Guimaraens

Y, mientras esperan, a los damnificados les preocupa el dinero que se les va en esta pelea. Varios de ellos indicaron que deben pagarle a dos abogados, uno para el caso penal y otro para el concurso, y además deben costear diversos trámites propios del proceso. “Hace poco tuve que certificar un trámite y pagué $ 2.000. No tengo un peso más”, expresó una mujer.

A pesar de estos problemas, y del tiempo que pasó desde que comenzó a investigarse la situación, los damnificados creen que siguen siendo vistos como unos “riquitos”. Durante esa discusión, un señor se metió en el debate y recordó que el 95% de los afectados perdió menos de US$ 100.000, “así que nada de ricos”.

Otra mujer afirmó que es de Florida, y que allí “era común” invertir con Gustavo Basso, exdirector de Conexión fallecido en un accidente de tránsito en noviembre de 2024, y que era visto como una persona “ejemplar”.

La llegada de Carrasco entre insultos y cánticos

Se acercaba la hora de la audiencia y la expectativa por ver a Carrasco parecía apagarse, hasta que a una mujer se le iluminaron los ojos y gritó: “¡Llegó!”. En cuestión de un segundo, los 40 manifestantes se amontonaron contra el vallado mientras Pablo Carrasco caminaba lentamente hacia el ingreso del Juzgado y comenzaron a gritarle cosas como “ladrón”, “hijo de puta”, entre otros insultos.

Una mujer y un hombre que no tenían carteles y estaban a un costado del público se acercaron más, y la mujer lo agarró del brazo y lo increpó. Carrasco la vio sorprendido, pero sin decir una palabra se dio vuelta y siguió con su abogado Fernando Vollono a su costado.

Tras perderlo de vista, los inversores comenzaron a cantar al unísono “hijo de puta, hijo de puta”, para luego abroquelarse detrás de uno de los damnificados que se ofreció a hablar con la prensa. Era el mismo que había aparecido en la discusión del estigma contra ellos y recordó el mismo dato.

Entrada Carrasco

La llamada y el posible acuerdo que interrumpieron la audiencia, y el feriado que aplazó la prórroga

Mientras el reportero que entrevistaba al hombre pasaba a hablar con otras dos mujeres, desde el interior del juzgado avisaron sobre el comienzo de la audiencia.

En la sala ya esperaban el juez de Concurso Leonardo Méndez, frente a Carrasco y Vollono por un lado, y por el otro y a pocos centímetros los abogados Graciana Abelenda y Santiago Alonso, representantes de las personas que pidieron el concurso del exdirector de Conexión, y que estaban detrás de ellos.

Esa familia reportó a la justicia que Carrasco le debe cerca de US$ 90.000 por el arrendamiento de un campo que era gerenciado por la empresa Hernandarias XIII, tomadora de campo de Conexión que también era propiedad de Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, y que fue liquidada por sus deudas.

Cuando Méndez comenzó a hablar, Vollono seguía al teléfono. “Estoy entrando a la audiencia”, dijo, y aclaró a los presentes que hablaba con Alfredo Ciavattone, síndico a cargo de Conexión Ganadera desde que se decretó su concurso. “Se lo planteé tal cual a la contraria”, le espetó al teléfono antes de cortar, en medio de una apertura de audiencia que Méndez no quiso parar a pesar de la llamada.

Tras las disculpas del abogado, Méndez continuó con su alocución, pero a los pocos segundos una funcionaria policial se presentó y le dijo que algunos manifestantes querían presenciar la audiencia, que era pública. El juez permitió ingresar a dos personas, advirtiendo que ante cualquier disturbio iban a ser sacados del lugar, y a pesar de que el abogado de Carrasco recordó que su cliente “fue agredido” al ingresar al recinto.

Tras el ingreso de dos personas, Méndez intentó seguir, pero casi inmediatamente Vollono y Abelenda se acercaron y comenzaron a hablar en voz baja. Cuando Méndez preguntó qué pasaba, Vollono le dijo que las partes estaban buscando una “fórmula de rescisión” de la demanda con un posible “acuerdo por restitución de los campos” para cancelar la deuda, por lo que iban a solicitar una prórroga “de no más de 72 horas” para verificar si era posible concretar el acuerdo.

20250403 Pablo Carrasco. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso. Foto: Inés Guimaraens

El juez les aclaró a los abogados que “la ley no habilita el desestimiento” en las solicitudes de concurso, pero marcó que se podría llegar a un acuerdo ante una “ausencia de objeto”, que la deuda dejara de existir.

Luego comenzó la discusión por los plazos. Abelenda explicó que por distintos recursos judiciales que involucraban a ese campo, había un plazo de tres días hábiles para la “notificación ficta” y seis días más para que venciera un recurso.

Consultada por El Observador, la abogada explicó que el último decreto del concurso de Hernandarias previo a su liquidación habilita el movimiento del ganado en sus campos, ya que estos deben ser vaciados. En un plazo de nueve días se deben mover 1.400 cabezas de ganado presentes en las parcelas que están involucradas en esta demanda.

Tras finalizar ese plazo, las partes concordaron primero que la fecha indicada para retomar la audiencia era el 14 de abril. Sin embargo, Méndez aclaró que esa fecha está en medio de la semana de turismo, y pasó la fecha al 22 de abril.

En ese momento, Vollono aclaró: “A mi me marca que el 22 es feriado porque se mueve el 19 de abril”. No obstante, el juez y Abelenda le indicaron que eso no les aparecía a ellos, y que incluso el 19 de abril ahora ya no se puede mover. “Vi el calendario de 2024, me entró nostalgia”, comentó entonces el abogado de Carrasco.

Tras la confusión, el juez fijó el 22 de abril para la nueva audiencia y se retiró, no sin antes decirle a Carrasco que podía “quedarse el tiempo que quiera”. A pesar de agradecer el gesto, el exdirector y su defensor se retiraron rápidamente del lugar, y a la salida fueron despedidos nuevamente entre cánticos e insultos.

A la salida, Abelenda explicó que si para la fecha de la nueva audiencia no se había concretado la entrega de los campos, el acuerdo fracasará y se continuará con la solicitud de concurso. Ambos tienen dudas de que se entreguen los terrenos en fecha, por los cortos plazos y porque Carrasco está embargado por el concurso de Conexión Ganadera, y sospechan en el apuro del empresario para salir de este proceso.

Entre el lamento por la poca gente y las ganas de hacer más

20250403 Pablo Carrasco a la salida del juzgado. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso. Foto: Inés Guimaraens

A los minutos de la salida de Carrasco la gente presente volvió a calmarse, y se volvieron a formar las rondas. La mayoría de los presentes estaba alrededor de Felipe Caorsi, el asesor financiero que ha criticado a Conexión Ganadera y a sus responsables en varias columnas de La Mañana. Para muchos es “el único” que se ha metido a fondo con la causa.

En el medio de las charlas, un hombre fue separado por algunos de los presentes tras discutir con un periodista. Escuchó que le decía “siempre llegando tarde”, y creyó que era una falta de respeto, pero le aclararon que se lo decía a un colega de otro medio y su camarógrafo. Se calmó.

Algunos de los presentes lamentaron la falta de gente presente. “Somos pocos”, afirmó, antes que otro señor dijera que debían hacer más manifestaciones, incluso siguiendo a familiares de Carrasco. “Hay uno que lo sigue las 24 horas, a todos lados”, acotó otro. Uno de los inversores indicó que lo mejor era acompañar los procesos de la justicia.

Varios medios se retiraron y quedaron algunos que llegaron más tarde. Cuando le pidieron a un damnificado para hablar, los cerca de 20 damnificados que quedaban se pusieron detrás, para que los vean un poco más, para que no los puedan ignorar. “Lo que sabemos nosotros es por un trabajo de hormiga, pero pasa el tiempo y está todo igual”, dijo uno de ellos antes de sumarse al grupo.