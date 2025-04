Se prorroga la audiencia de concurso a Pablo Carrasco; partes analizan firmar un acuerdo

De esta forma, se definió la prórroga para verificar si esta solicitud es posible o no. En caso de que para el 22 de abril no sea vendido el campo, se continuará con la solicitud de concurso necesario, explicaron fuentes de la defensa de los damnificados a El Observador.

La defensa se pregunta qué está ocultando Carrasco de su patrimonio para buscar detener este concurso necesario con tanto ahínco. También dudan de dónde puede sacar Carrasco los medios necesarios para concretar esta venta.

El tenso recibimiento a Carrasco en el Juzgado

Pablo Carrasco fue recibido en la puerta del juzgado con varios gritos e insultos por un grupo de personas damnificadas de Conexión Ganadera.

En varios videos a los que tuvo acceso El Observador, se observa a un grupo de alrededor de 30 personas con varios carteles pidiendo que Carrasco sea enviado a la cárcel.

Uno de los damnificados habló con los medios y explicó que están reclamando es "justicia". "Hay que tener en cuenta que el 95% de los inversores son menores a US$ 100.000. Es decir, que estamos hablando de pequeños ahorristas que, en lugar de salir de viaje, comprarse un auto nuevo o algo, apostaron a la producción del país", dijo.

En su caso particular, explicó que él lleva 20 años invirtiendo en Conexión Ganadera y "nunca" tuvo problema alguno. Eso lo llevó a "recomendar" invertir en este sector y en su entender a "contribuir" con la "gran estafa que fue al final".

"De las 100.000, 120.000 cabezas de ganado que se habló y que salió en radio y demás, hoy no tenemos nada", agregó.

Luego recordó que el octubre una gran "fiesta" por los 25 años de la empresa, donde Carrasco aseguró en su discurso que fueron "25 años con cero faltas".

"Yo me considero de los menos afectados, pero la mayoría de ese 95% de pequeños ahorristas que han perdido todo, que pensaron en su jubilación, que pensar no pedirle nada al gobierno, hacer su futuro, hoy no tienen ahorro, no tienen jubilación, perdieron absolutamente todo", dijo.

Los inversores hicieron entrega de una serie de papeles a quienes se encontraban en el lugar. "Conexión Ganadera... los verdaderos héroes de esta historia... fueron estafados. Inversores en Conexión Ganadera y otras áreas del sistema agrícola productivo... son héroes", señalaban el papel en su titular.