¿La mejor hamburguesa de carne uruguaya? Frigorífico Pando presenta Gran Vila

Frigorífico Pando amplía el universo de su marca Carnes Vila con el lanzamiento de Gran Vila , una hamburguesa elaborada con carne uruguaya que busca llevar el sello de calidad de su línea premium y de la mejor carne uruguaya a una nueva categoría, con el respaldo de una marca reconocida por sus cortes.

El producto se presenta en hamburguesas de 120 gramos , en cajas de cuatro y ocho unidades. La propuesta apunta a trasladar los atributos que posicionaron a Carnes Vila en el mercado local a una preparación popular, sin modificar los estándares de calidad que caracterizan a la marca.

“No estamos lanzando solo una hamburguesa, estamos abriendo la marca a nuevos momentos de consumo, sin cambiar nada de lo que hizo a VILA ser lo que es”, señaló Roberto Urgal, director de Frigorífico Pando.

Para comprender el lanzamiento, el ejecutivo remarcó la trayectoria de Carnes Vila, una marca que nació en 2010 con una apuesta por la carne premium de exportación . Su desarrollo estuvo vinculado a estándares específicos de producción, entre ellos razas británicas terminadas a grano durante al menos 120 días, una dieta de alto contenido energético y animales de hasta 30 meses de edad.

Esos atributos permitieron posicionar la marca en el mercado europeo, pero también construir una relación sostenida con los consumidores uruguayos. Desde sus comienzos, la empresa decidió comercializar VILA en el mercado local, con el objetivo de ofrecer durante todo el año una carne de calidad constante.

“Hace más de 15 años que VILA se mantiene a tope en la preferencia de nuestros consumidores porque saben que un corte VILA siempre conserva inalterada su calidad, su sabor y su terneza”, explicó Urgal.

Una hamburguesa con el respaldo de Carnes Vila

La decisión de ingresar al segmento de hamburguesas responde, según Urgal, a la confianza que los consumidores construyeron con la marca a lo largo de los años. La empresa identificó una oportunidad para ampliar su oferta y llevar los atributos de Carnes Vila a una categoría de consumo habitual.

Uno de los puntos centrales del desarrollo es que Gran Vila se elabora con carne de los mismos animales que se utilizan para los cortes de la marca. De esta manera, la hamburguesa mantiene el origen y los estándares de calidad que caracterizan a la línea premium.

Desde el área de Producto, Claudia Pérez y Gabriel Anselmi señalaron que la principal diferencia de Gran Vila está en la materia prima y en el respaldo de una marca que lleva más de 15 años trabajando sobre los mismos estándares de calidad.

“La diferencia empieza en la materia prima. GRAN VILA está hecha con carne de calidad y con la misma tradición que nos impulsó a producir LA MEJOR CARNE URUGUAYA”, indicaron. Además, remarcaron que quienes eligen el nuevo producto cuentan con el respaldo de una marca que mantiene el mismo compromiso de calidad desde sus comienzos.

El gramaje también forma parte de la definición del producto. Las hamburguesas se comercializan exclusivamente en formato de 120 gramos, una porción que la empresa considera adecuada para ofrecer una experiencia cercana a la preparación casera y responder a las preferencias de los consumidores.

Según explicó Urgal, el objetivo fue encontrar un tamaño que permitiera ofrecer una porción adecuada de proteínas de calidad, sin perder de vista el sabor y la experiencia gastronómica que caracterizan a la marca.

Comercialización y expectativas para 2027

Gran Vila comenzó su proceso de lanzamiento durante noviembre y avanza en su incorporación a las grandes superficies. Además, ya tiene presencia en carnicerías boutique de Montevideo, casas de congelados y PedidosYa Market.

La compañía busca ampliar progresivamente su llegada a los distintos canales de venta y confía en que el reconocimiento de Carnes Vila contribuya a acelerar la aceptación del nuevo producto.

Las expectativas comerciales están puestas principalmente en 2027. Urgal sostuvo que la empresa aspira a lograr una participación destacada dentro de la categoría, apoyada en la reputación construida por la marca y en una tendencia de consumo que, a su entender, da cada vez más importancia a la calidad y al sabor constantes.

“Estamos convencidos que la Nueva Hamburguesa GRAN VILA logrará una participación más que destacada, porque el prestigio de su marca genera en todos los uruguayos una experiencia que permanece en el tiempo”, afirmó.

Los tips para preparar la hamburguesa perfecta

Además de la calidad de la carne, la preparación es clave para conseguir una buena hamburguesa. En ese sentido, Sebastián Manito, embajador de Carnes Vila desde hace más de un año, comparte algunos consejos para lograr el mejor resultado al cocinar Gran Vila, desde el punto de cocción hasta los detalles que pueden marcar la diferencia al momento de servirla.

La idea es ofrecer algunas recomendaciones para aprovechar al máximo el sabor y la jugosidad de la hamburguesa y conseguir una preparación que permita disfrutar de todas las características de la carne.

Los próximos pasos de Carnes Vila

El lanzamiento de Gran Vila también abre la puerta a futuras incorporaciones dentro de la línea. Aunque por el momento la hamburguesa representa el primer paso de la marca en esta categoría, la empresa no descarta ampliar su oferta con nuevas propuestas.

Urgal señaló que VILA tiene posibilidades de seguir creciendo, aunque aclaró que cualquier desarrollo deberá mantener los atributos que construyeron su posicionamiento en el mercado.

“Cada producto que lleve el nombre VILA va a tener que cumplir la misma promesa: carne de primera, consistente y calidad para todos”, sostuvo.

De esta manera, Frigorífico Pando suma una nueva categoría a su negocio y apuesta a trasladar la trayectoria de Carnes Vila, construida durante más de 15 años, a un producto que mantiene el sello de calidad de la marca.