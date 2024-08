Emotia: la revolución del arte digital

Otra fuente de inspiración para Camila fue la serie alemana Biohackers, donde un personaje controlaba un dron con su mente a través de un electroencefalograma. “Ver ese concepto me llevó a pensar en cómo podría traducir esa tecnología en una forma de arte que captara las emociones en tiempo real”, añadió. Esta influencia, combinada con su pasión por la ciencia ficción y la tecnología futurista, potenció la idea de fusionar el arte con la tecnología.

Aunque Emotia ha captado la atención por su innovación, Camila no planea detenerse allí. “Si bien me interesa evolucionarlo y tengo algunas ideas, estoy más enfocada en lo que es mi marca personal como artista digital, no quiero que Emotia sea lo único que hice”, dice Camila, destacando su interés por explorar nuevas disciplinas como el modelado 3D, la animación y otros proyectos que mezclan arte y tecnología. Sin embargo, no descarta retomar Emotia en el futuro para incorporar nuevas variables y expandir su alcance. “Me gustaría usar sensores para otras partes del cuerpo, como el movimiento ocular, el pulso del corazón o la sudoración de la piel, para obtener una comprensión más completa de las emociones”, menciona, mostrando su deseo de seguir innovando en la intersección entre arte y tecnología.

Además, Camila aspira a desarrollar su propia inteligencia artificial. “Mi objetivo es combinar Emotia con tecnologías emergentes como la realidad virtual para crear experiencias artísticas que puedan ser controladas por la mente”, comenta, reflejando su ambición de llevar su trabajo a nuevos horizontes, incluyendo la posibilidad de integrar Emotia en el ámbito de los videojuegos controlados por la mente y el arte generativo en tiempo real.

Finalmente, Camila valora el papel del autoaprendizaje en su trayectoria. “El autoaprendizaje ha sido crucial para mí. La pasión y la constancia son claves para lograr lo que te propones”, reflexiona, subrayando la importancia de seguir aprendiendo y adaptándose a medida que la tecnología avanza. “Espero que mi trabajo inspire a más personas. Que ser de Uruguay y ni siquiera de Montevideo como es mi caso, no te condicione a que no vas a poder. Las posibilidades se las construye uno, a veces se presentan oportunidades y hay que explotarlas lo máximo posible”, concluyó.