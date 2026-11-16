Lanzaron una fundación para preservar el legado intelectual de Ramón Díaz, a 100 años de su nacimiento

El legado de Ramón Díaz , uno de los principales periodistas y pensadores liberales de Uruguay durante el siglo XX, tendrá un nuevo espacio de difusión y preservación. El pasado martes se presentó oficialmente la Fundación Ramón Díaz , en un evento realizado en el auditorio del World Trade Center (WTC) , que también sirvió de marco para el lanzamiento del libro Ideas de libertad, en el centenario de su nacimiento.

La fundación nace con el objetivo de preservar su archivo, difundir sus ideas y mantener vigente su obra , que abarcó durante décadas temas vinculados con la economía, la política y la sociedad. Díaz fue director del semanario Búsqueda y se destacó por abordar esos asuntos con rigor, independencia y profundidad.

Para Ricardo Peirano , empresario y una de las personas que conoció de cerca su pensamiento, la creación de la fundación representa una oportunidad para mantener viva una influencia que trascendió el ámbito periodístico.

"Ramón Díaz tuvo una influencia muy importante en este país. Formó a muchísima gente, ayudó a mucha gente, sobre todo gente joven . Siempre trató de contagiar sus ideas y buscar personas jóvenes que pudieran captarlas", señaló.

Peirano recordó especialmente su vocación por compartir conocimientos, a través de libros, revistas y artículos que recomendaba a quienes lo rodeaban. También explicó que la iniciativa surgió en torno al centenario de su nacimiento, con la intención de reunir el acervo literario y cultural que dejó por escrito.

También hizo referencia a uno de sus primeros artículos en Búsqueda, publicado en 1972, en el que ya expresaba con claridad su postura: "Tenía una impronta muy clara de decir 'voy a defender la libertad'".

Por otra parte, Peirano valoró la posibilidad de acceder a sus textos organizados por temáticas, como derecho, comercio exterior y empresas públicas, lo que permite recorrer distintas dimensiones de su pensamiento.

Entre sus publicaciones, Peirano mencionó especialmente Historia Económica del Uruguay, una de las obras más relevantes de Díaz, en la que analiza la evolución de la economía nacional desde el siglo XIX, incluso en períodos en los que la información estadística oficial era escasa.

Un legado para las nuevas generaciones

Con la presentación de la fundación y el lanzamiento de Ideas de libertad, sus impulsores buscan que el pensamiento de Ramón Díaz siga disponible para nuevas generaciones y contribuya a la reflexión sobre el Uruguay contemporáneo.