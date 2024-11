A los 53 años años, murió Sharath Jois, famoso gurú del yoga que fue maestro de Madonna, Gwyneth Paltrow y Sting

Jois había conocido a Madonna cuando ella ya llevaba 12 años practicando ashtanga con uno de sus profesores certificados del Reino Unido. Incluso, la superestrella del pop había recibido clases de su abuelo Krishna Pattabhi Jois antes de su muerte en 2009. Paltrow, por su parte, "se enganchó" al ashtanga tras participar de una de sus clases en Nueva York.

El lunes, Jois había enseñado una versión de baja intensidad del yoga Ashtanga que recientemente había desarrollado, llamada “Active Series”, a instructores de todo el mundo en un seminario en la Universidad de Virginia. Luego, salió de excursión con unos 50 estudiantes en Humpback Rocks, a media hora del campus, cuando visiblemente fatigado, se rezagó y se sentó en un banco a aproximadamente medio kilómetro del sendero, donde se desplomó.

The entire Yoga community is deeply shocked and saddened by your sudden departure. Om Shanti @sharathjoisr Guru Ji.webp