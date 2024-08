Yanina Kesman: el yoga como una forma para "soltar" el pasado y "poder pasar la página"

Exactamente, sí. Para empezar, muchas gracias por la invitación. Desde chica me gustaba la gimnasia, la expresión corporal, la danza, me gustaba mover el cuerpo y explorar a través del movimiento. Mi mamá me llevaba a ballet y otras actividades porque veía que me salía naturalmente. Sin embargo, nunca lo vi como una posible carrera, creo que también influía la idea de que había que seguir un camino más académico. Decidí estudiar comunicación porque era lo que veía a mi papá hacer, pero no era mi verdadera pasión. Cuando descubrí el yoga, entendí que podía unir mi interés por el movimiento con una filosofía de vida que me ayudó mucho en lo personal.

Tengo que reconocer que toda la parte de expresión, así sea con el cuerpo como con la palabra, es algo lindo, es algo que disfruto y que me gusta. Entonces, en la docencia, tengo como los dos mundos, toda la parte del yoga que más allá de ser como una disciplina que invita a explorar el movimiento tiene toda una parte filosófica que es alucinante. Es una disciplina que te modifica mucho internamente y hace cambios profundos en tu vida.

¿Qué suceso te llevó a decir "hasta acá quiero ir con la comunicación y me quiero dedicar al yoga"?

Fue un proceso que comenzó con una crisis personal relacionada con mi familia y mi pareja en ese momento. Después de ser mamá, pasé por una separación muy dolorosa. Ir al psicólogo no me ayudaba, sentía que no me hacía bien, así que empecé a buscar otra forma de superar esa situación sin quedarme atada al pasado. Practicando yoga y estando conmigo misma, con mis pensamientos y atravesando el dolor, sin eludirlo. Viendo lo que estaba pasando y tomando también las decisiones de cómo quería enfrentar la situación y qué era lo que no me gustaba de la actitud mía hacia esa situación. Con una observación muy presente, muy consciente, empecé a atravesar esa situación y hacer los cambios que necesitaba para yo sentirme bien y poder pasar página.

Practicar yoga y meditar fue lo que realmente me ayudó a atravesar ese dolor. No se trataba solo de la parte física, sino de una terapia que me permitió observarme a mí misma y tomar decisiones sobre cómo quería enfrentar la situación y seguir adelante.

Mencionaste "atravesar el dolor" a través del yoga. ¿Cómo se hace esto?

Si yo modifico algo de mi mente, algo de mi cuerpo se va a modificar, y así al revés. Entonces, por ejemplo, cuando uno empieza a sentirse fuerte, esa fortaleza se traduce también en una fortaleza interna, no solamente en poder sostenerte en un paro de manos, sino realmente poder sostenerte ante la vida, enraizarte como un guerrero. Es una sinergia que te ayuda a tomar confianza, a enfrentarte a la vida con más seguridad y a reconocer que siempre puedes mejorar, aunque te enfrentes a desafíos constantes.

El yoga es un camino de autoconocimiento. Te invita a reconocer tus fortalezas y debilidades, y a romper patrones mentales combinando cuerpo y mente, que en realidad son uno solo.

¿Cómo el yoga ayuda a procesar emociones a través del cuerpo?

Se dice que los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones el lenguaje del cuerpo. Las emociones están almacenadas en el cuerpo, y a través de posturas y respiraciones conscientes, podemos liberarlas. Por ejemplo, posturas que abren el pecho pueden ayudar a liberar tensiones emocionales relacionadas con la confianza o el miedo. Es un proceso de abrir espacios en el cuerpo que están cerrados, lo que a su vez abre espacio para nuevas emociones y cambios profundos en la vida. El yoga lleva información que no podemos procesar a nivel psíquico, al cuerpo y viceversa.

El subconsciente está almacenado en el cuerpo, entonces cuando uno empieza liberar esa emoción, es cuando empiezan a producir cambios profundos.

¿El yoga es una filosofía de vida? ¿Cómo influye más allá de la práctica física?

Sí, definitivamente es una filosofía de vida. El yoga tiene ocho pasos según Patanjali, que van desde preceptos morales hasta la meditación profunda. La mayoría de nosotros comenzamos con el tercer paso, que son las posturas, porque es lo más accesible. Sin embargo, el primer paso son los yamas, normas de conducta hacia los demás y el entorno, la no violencia y actuar desde el bien, es fundamental. Estos preceptos invitan a un estilo de vida que va más allá del ejercicio, afectando cómo te relacionas contigo mismo, con otros individuos y con el entorno.

Actuar con el mayor bien posible hacia todo, no solamente hacia las personas sino hacia el entorno, a cuidar el medio ambiente, a los animales, entonces ahimsa invita a eso, a no violentar. Después viene, el segundo paso el niyamas, que son los preceptos morales pero para con uno mismo. Y eso implica normas de higiene pero también de hablarnos lindo, de tratarnos bien, de valorarnos.

20240725 Yanina Kesman, ciclo Bienestar y Salud. IG (4).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Cualquier persona puede hacer yoga? ¿Qué rol cumple la respiración en esta práctica?

Cualquier persona puede hacer yoga en su aspecto físico, pero para que el yoga haga cambios profundos, se requiere un compromiso moral también. Entonces, esa persona tiene que estar dispuesta a hacer cambios conscientes en su vida, como por ejemplo, ser buena persona. Y esa es la base de todo, para todos.

La respiración es clave, es el puente entre la mente y el cuerpo. Con la respiración consciente, puedes controlar funciones vitales, calmarte, enfriarte o calentarte, y es fundamental para realizar las posturas correctamente. La respiración es mágica y es la puerta de entrada a todo lo que el yoga puede ofrecer. En la respiración consciente ya va a haber algo químicamente dentro tuyo que va a cambiar. Probablemente sientas el cuerpo con tanta energía que la quieras mantener. Eso te va a llevar a elegir alimentos que te ayudarán a conservar esa energía.

Si uno no es consciente de la respiración, la respiración igual ocurre, si no estaría muerto. Ahora cuando uno toma conciencia de ella, es como un puente, es la unión entre esas dos partes que nos componen, la parte mental y la parte física. Es generar una conexión entre lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, el cuerpo y la mente,

Cuando uno empieza a controlar la respiración empieza a manejar la energía vital, de hecho la respiración consciente puede afectar el ritmo cardíaco y el resto de las funciones vitales. Cuando uno respira de determinada manera puede calmarse, puede enfriar o calentar el cuerpo. Entonces la respiración y los ejercicios de respiración tienen una incidencia súper directa en todas nuestras funciones vitales. Y desde ahí, es la puerta de entrada a todo.

Haces retiros de yoga. ¿Qué tipo de experiencia ofrecen y quién puede participar?

Los retiros son generalmente de un fin de semana, donde nos conectamos con la naturaleza, practicamos yoga, meditamos y comemos sano. Se han vuelto momentos no solo para profundizar en la práctica, sino también para disfrutar en grupo, desconectar del día a día y compartir con personas que tienen las mismas inquietudes. Aunque los retiros están más enfocados en mis alumnos, esta vez en noviembre haremos un retiro en la India abierto a todos, donde vamos a estudiar yoga en Rishikesh.

Para finalizar, ¿qué planes o proyectos tenés para el futuro?

El próximo año, en octubre, voy a abrir inscripciones para un viaje a India, donde iremos a estudiar yoga en Rishikesh. Será una experiencia única, no solo para alumnos, sino para cualquier persona interesada en profundizar en esta disciplina. Además, sigo comprometida con mi enseñanza diaria y con la idea de seguir compartiendo esta filosofía de vida que tanto me ha transformado.