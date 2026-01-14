Así es el campamento de Cris Morena en La Barra: US$ 1.500 por persona, cupos limitados y audiciones obligatorias

La productora, empresaria y actriz argentina Cris Morena presentó el martes su campamento musical en La Barra (Punta del Este) dirigido a músicos, compositores, intérpretes y creadores mayores de 18 años.

La propuesta tendrá una duración de cinco días y un costo de US$ 1.500 por persona, con una instancia de proceso de aplicación y audición previa. Además, quienes decidan optar por una cabina privada, deberán abonar US$ 500 adicionales.

“Por fin llegó la oportunidad de vivir un verano eterno. Estoy súper feliz de contarles que pueden ser parte de un campamento musical que era mi sueño dorado”, expresó la también cantautora a través de un video publicado en sus redes sociales. El espacio contará con un estudio de grabación y estará enfocado en el trabajo creativo: “En medio de la naturaleza estamos componiendo, tocando música y grabando”, sumó.

Impulsado por el proyecto Otro Mundo de la propia Cris Morena , junto a Portal Bosque , la experiencia estará centrada en la práctica diaria. “Vamos a estar creando, grabando, improvisando y respirando música todos los días”, anticipó Tomás Mayer Wolf , director del espacio fundado por la argentina.

De acuerdo a la información publicada en el sitio de inscripción, el retiro intensivo de 5 días en la naturaleza buscará reconectar con la creatividad, dando rienda al impulso original y a la voz única de los participantes, en un entorno de inspiración y comunidad.

Durante dicha estadía, se garantizará el abordaje de trabajo en formato de laboratorio musical creativo, combinando espacios de exploración sonora y vocal; improvisación; composición individual y colectiva, ensamble y performance y producción artística integral.

"La experiencia propone atravesar procesos de creación musical intensos y transformadores, tanto a nivel artístico como personal, en un entorno cuidado, natural y altamente estimulante", reseña el flyer promocional.

Campamento Cris Morena Campamento Cris Morena

Con cupo para sólo 20 personas, por lo que se aplicará un proceso de selección con audición previa, el campamento se llevará a cabo en Portal Bosque, definido como un Club Familiar que combina naturaleza + tecnología + cultura, creado por la fundación sin fines de lucro del mismo nombre.

Portal Bosque Portal Bosque

Se sitúa en un predio de 13 hectáreas de La Barra, en el que todas sus edificaciones coexisten armoniosamente con el ambiente natural. "Se trata de un nuevo concepto en espacios culturales y educativos que propone experimentar la transición de espectadores a creadores", continuó el planfleto.

¿Qué incluye el campamento de Cris Morena?

Campamento Cris Morena Campamento Cris Morena

Los días del campamento de Cris Morena estarán organizados para vivir 24hs de inmersión musical y comunitaria, con una estructura base de cinco pasos:

Desayuno

Sesiones musicales: creación, composición, improvisación y producción

Almuerzo

Ensayos Y Laboratorios Creativos

Cena

Encuentros Nocturnos: fogones, escucha compartida y Jam Sessions

Las actividades estarán guiadas por el equipo de Otro Mundo y Portal del Bosque y artistas invitados. Habrá también momentos libres para explorar el bosque, descansar, grabar ideas o simplemente escuchar.

Respecto a lo que incluye la estadía, se menciona el alojamiento por el total de las noches en Portal Bosque; Alimentación completa; Acceso a las actividades, talleres y estudios y Mentorías personalizadas. En tanto, los boletos en avión, barco o bus, así como los traslados internos y seguro médico corren a cuenta de los participantes.

¿Cómo y dónde anotarse al campamento de Cris Morena en Uruguay?

Campamento Cris Morena Campamento Cris Morena

Con experiencia musical previa como requisito y disponible para mayores de 18 años, las inscripciones al campamento de Cris Morena en Uruguay se encuentran habilitadas en el sitio oficial de Portal Bosque.

El formulario deberá estar acompañado de un video de presentación y audición máxima de cinco minutos, además del pago por dicha postulación.

CIERRE DE APLICACIONES: 25 DE ENERO DE 2026 | CONFIRMACIÓN DE SELECCIONADOS: 30 DE ENERO DE 2026