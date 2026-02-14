Cuál es el origen y significado de la palabra Therian, el fenómeno que pisa fuerte en Uruguay

El furor por los therians en Argentina cruzó el Río de la Plata y desembarcó en Uruguay , impulsado por jóvenes que aseguran autopercibirse como personas entre humanos y animales.

La primera “juntada de therians” en el país tuvo lugar el martes en Montevideo . La Plaza Independencia fue el punto de encuentro que congregó a cientos de personas con máscaras de animalias, que cubrían los rostros de los flamantes personajes que comienzan a ganar espacio en la agenda diaria.

“En redes sociales es frecuente encontrar comentarios de desaprobación, burlas y cuestionamientos hacia quienes se identifican como tales. Algunas publicaciones incluso muestran mensajes que podrían interpretarse como amenazas o expresiones de hostilidad. Creo que esto ocurre porque no comprenden el tema o no lo aceptan por considerarlo extraño”, señaló un integrante de la comunidad Therian de Paysandú en diálogo con el portal El Telégrafo .

FENÓMENO "Me hice therian": la irónica respuesta de Da Silva para contestar a usuario "obsesionado" en redes sociales

Con una próxima reunión pautada para este domingo 15 de febrero, a las 18:00 horas, ahora en la Plaza Artigas , desde el espacio prometen "conectar con nuestro espíritu animal".

Therian de Paysandú Therians de Paysandú

"Lo que no sabemos es cuántos somos en la manada sanducera, según los mensajes recibidos (que no sabemos cuáles son reales y cuáles no), esperamos una llegada de aproximadamente 60 personas, pero nos es imposible saber con certeza quién habla de verdad y quién no”, completó.

¿Cuál es el significado de la palabra therian y en qué se diferencia de los furries?

La palabra therian proviene de therianthropy o teriantropía. El término combina el vocablo griego ther (bestia salvaje) y anthropos (ser humano). Esa raíz aparece en distintos usos científicos y culturales vinculados al mundo animal.

En 1962, el término fue utilizado en taxonomía para designar a un gran grupo de mamíferos que incluye marsupiales y placentarios.

image Therians en Uruguay

A diferencia de los furries, quienes tienen un fuerte interés en personajes animales ficticios con rasgos humanos y a menudo se disfrazan de animales como una salida para la creatividad, los therians ven o exploran su "identidad animal" (también conocida como su "Theriotype") hasta asumirla como propia.