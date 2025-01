Dieta de verano: el alimento barato, se compra en cualquier lugar y reduce el hambre más que cualquier otro

Un estudio publicado en la National Library of Medicine identificó el alimento de consumo popular con el mayor índice de saciedad .

Universidad de Sydney, Australia.jpg

La puntuación del Índice de saciedad (IS) se obtuvo a partir de dividir el área bajo la curva de respuesta de saciedad (AUC) con respecto al alimento de prueba por el AUC de saciedad media del grupo en relación al pan blanco y multiplicando por 100: por lo tanto, este último capitalizó una puntuación de IS del 100% y las de IS de los otros alimentos se expresaron como un porcentaje del pan blanco.