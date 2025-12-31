Este es el primer país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026

Un país insular del Pacífico central fue el primero del mundo en recibir el Año Nuevo 2026: Kiribati.

Compuesto de 33 atolones y la isla volcánica de Banaba, divididos en los grupos Gilbert, Fénix y de la Línea, la nación obtuvo su independencia del Reino Unido en 1979.

Con aproximadamente 110.000 habitantes, su economía se basa en la agricultura de subsistencia, la pesca y la ayuda exterior, tras el fin de la minería de fosfatos.

Las Islas de la Línea de Kiribati, cuya isla principal es Kiritimati (también conocida como Isla de Navidad), operan bajo el huso horario UTC+14, el más adelantado del planeta. Esta posición geográfica, ajustada por una decisión política en 1994 para unificar sus zonas horarias, permite a los habitantes celebrar la llegada del nuevo año un día completo antes que otras partes del mundo, convirtiendo a este archipiélago en el punto de partida de la celebración global.

Cuando los habitantes de Kiritimati están recibiendo el 2026, la hora en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se encuentra aún en la mañana del 31 de diciembre, con una diferencia de hasta 19 horas con respecto a zonas como Nueva York.

El desfase se extiende a lo largo de 25 horas hasta que el Año Nuevo llega al último lugar habitado, que es la isla de Samoa Americana, ubicada en el huso horario UTC-11.

¿Cuáles son los últimos lugares en despedir el 2025?

En el extremo opuesto del mapa se ubican los territorios que ingresan al Año Nuevo en último lugar. Las islas Howland y Baker, dependencias de Estados Unidos sin población permanente, son los últimos puntos del planeta en recibir el 2026, ya que se encuentran en el huso horario UTC-12.

Entre las regiones habitadas, Samoa Americana se destaca por recibir el Año Nuevo casi 24 horas después de Kiribati. A este grupo se suman algunas islas de la Polinesia Francesa, Pitcairn y otros territorios insulares alejados del continente americano. También se incluyen zonas bajo jurisdicción mexicana, como las Islas Revillagigedo, que figuran entre los últimos lugares en realizar el cambio de calendario.