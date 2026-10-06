La IA reveló un código oculto escrito por Napoleón hace más de 2 siglos: qué decía

Según explicó el autor de la investigación, el ingeniero de ciberseguridad Carter Church , se utilizó el modelo GPT-6 Astra para analizar una imagen y reconstruir el sistema empleado para ocultar el contenido.

El documento fue redactado el 16 de marzo de 1809 en París y estaba relacionado con las operaciones militares francesas durante los preparativos de la guerra contra Austria. Napoleón se lo dirigió a su hijastro Eugène de Beauharnais , entonces virrey de Italia, para que fuera entregado al general Auguste de Marmont , cuyas tropas se encontraban en Dalmacia, en la actual Croacia .

¿Cómo la IA logró descifrar el mensaje oculto de Napoleón?

El trabajo comenzó con una imagen de 1202 por 1836 píxeles que contenía 175 marcas manuscritas, algunas de las cuales correspondían al mismo símbolo. El modelo tuvo que distinguirlas, agruparlas y ordenar las filas antes de avanzar sobre el sistema utilizado para codificar el contenido.

A partir de esa clasificación, GPT-6 Astra combinó el reconocimiento visual con el análisis criptográfico para establecer las equivalencias entre los signos y reconstruir las frases. Una vez completada esa etapa, pudo traducir el resultado y darle sentido dentro del contexto militar de la época.

I used GPT-6 Astra to break an unsolved cipher to one of Napoleon's generals that had gone unread for 217 years. What makes this impressive isn't actually the codebreaking, but that Astra completed the entire multi-modal workflow in ~6 hours from a single image and goal.1/6 https://t.co/vyiGKOsrHq — Carter Church (@CarterWChurch) September 30, 2026

"Lo sorprendente no fue solo descifrar el código, sino que el modelo pudiera realizar todo el flujo de trabajo a partir de una sola imagen y un objetivo", explicó el ingeniero en X.

¿Qué decía la carta de Napoleón descifrada por la IA?

El texto ofrece detalles sobre el escenario militar europeo de 1809, entre ellos el avance de las tropas rusas contra Austria y la presencia de 80.000 soldados en el Ejército de Friuli.

También anticipa un ataque austríaco desde distintos frentes y describe un panorama adverso para ese país. Hacia el final aparece una indicación dirigida a Marmont: “Cuando reciba la orden de marchar, no debe dejarse intimidar por unas pocas tropas o por una reunión de chusma”.

"Contenían las órdenes e instrucciones que [Su Majestad] me encomendó darle. Me apresuro hoy a informarle sobre la disposición general de los ejércitos francés y aliados. El Duque de Danzig, al mando de cuarenta mil bavarios, ocupa Múnich y Passau. El Príncipe Poniatowski, al mando de treinta mil polacos, está acampado en el Vístula sajón, amenazando Cracovia. El Príncipe de Ponte-Corvo comanda el ejército sajón, acampado frente a Dresde, y el Duque de Auerstaedt ocupa Bayreuth con ochenta mil tropas francesas. El Duque de Rivoli comanda sesenta mil hombres acantonados en Ulm y Donauwörth. El [General] Oudinot, con el cuerpo de élite compuesto por cuarenta mil hombres, se encuentra en Augsburgo y a lo largo del Lech.

Los rusos están marchando contra Austria, y el ejército [del] Friul cuenta hoy con ochenta mil hombres. Añada el cuerpo dálmata, sin contar las reservas que se están organizando en todas partes en la retaguardia, y verá que Austria será atacada a la vez por todos lados. En consecuencia, se apresura hacia su ruina. Cuando reciba la orden de marchar, no debe permitirse intimidar por unas pocas tropas o por una masa de chusma.

Sigo esperando noticias suyas con impaciencia. Los austriacos todavía están en Laibach, Klagenfurt, Villach y Salzburgo, y parecen amenazar el Tirol a través de Linz. Sin embargo, se pensaría que están considerando enviar tropas a Galicia para oponerse a los rusos. Estas disposiciones sugerirían que su plan de campaña se ha visto desbaratado antes incluso de que se haya declarado la guerra. Sin embargo, todavía no hay nada definitivo. Se ha llamado a la milicia al servicio activo y, aunque se han hecho esfuerzos para entusiasmar a la gente, aún no se ha probado que estas levas vayan a aportar mucho refuerzo al ejército".