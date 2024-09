Ni azúcar, ni edulcorante: ¿Qué hay que ponerle al café para cuidar la memoria y tu cerebro?

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, y muchas personas lo acompañan con azúcar , edulcorantes o miel para mejorar su sabor. Sin embargo, lo que agregamos a nuestra taza diaria podría influir en nuestra salud de formas que no siempre consideramos.

La advertencia del neurólogo: evitar el azúcar y los edulcorantes

En un artículo publicado por She Finds, Crawford señaló que los endulzantes que solemos utilizar en el café, como el azúcar y los edulcorantes, no ofrecen beneficios a largo plazo para la salud cerebral. Aunque estos ingredientes son comunes en la dieta diaria, el neurólogo sugiere que no son ideales para optimizar las funciones cognitivas.