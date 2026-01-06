Dólar
Primer eclipse solar 2026: cuándo es, qué significa y por qué lo llaman de anillo de fuego

El fenómeno de carácter anular estará dado por el pasaje de la Luna delante del Sol. Si bien no logrará cubrirlo en su magnitud, si dejará un fino círculo de luz que permanece visible por más de 2 minutos.

6 de enero 2026 - 12:38hs
Eclipse solar anular 2026 anillo de fuego

El mundo astronómico inició la cuenta regresiva para dar con uno de los eventos más esperados de este 2026: el eclipse solar de anillo de fuego.

El fenómeno de carácter anular estará dado por el pasaje de la Luna delante del Sol. Si bien no logrará cubrirlo en su magnitud, si dejará un fino círculo de luz que permanece visible.

¿Cómo será el eclipse solar de anillo de fuego?

image
El mundo se prepara para el primer eclipse solar de 2026

El eclipse solar anular de 2026 adoptará una particularidad: al no ser total, formará un "anillo de fuego" de hasta 2 minutos y 20 segundos de duración producto de la interposición de la Luna sobre el Sol en un 96%.

¿Cuándo será el eclipse solar de anillo de fuego?

El eclipse solar anular de anillo de fuego tomará forma el martes 17 de febrero de 2026.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar de anillo de fuego?

La trayectoria del eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 se limitará a una región remota de la Antártida, por lo que prácticamente ningún ser humano podrá presenciarlo.

"Es posible que solo unas pocas personas vean este eclipse desde dentro de la zona anular", escribió el meteorólogo de eclipses Jay Anderson en su sitio Eclipsophile.com.

image
Fuente: Nationaleclipse.com

"Es difícil llegar, y solo hay dos lugares habitados dentro de la sombra anular, ninguno de los cuales está preparado para recibir turistas" - Jay Anderson.

Calendarios de eclipses 2026

Este 2026 se registrarán cuatro eclipses solares y lunares, repartidos en tres meses.

  • Eclipse solar anillo de fuego: 17 de febrero
  • Luna de sangre: 3 de marzo
  • Eclipse solar total: 12 de agosto
  • Eclipse parcial de Luna Llena: 28 de agosto

Eclipse solar

