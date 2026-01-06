Primer eclipse solar 2026: cuándo es, qué significa y por qué lo llaman de anillo de fuego
El fenómeno de carácter anular estará dado por el pasaje de la Luna delante del Sol. Si bien no logrará cubrirlo en su magnitud, si dejará un fino círculo de luz que permanece visible por más de 2 minutos.
6 de enero 2026 - 12:38hs
El mundo astronómico inició la cuenta regresiva para dar con uno de los eventos más esperados de este 2026: el eclipse solar de anillo de fuego.
¿Cómo será el eclipse solar de anillo de fuego?
El eclipse solar anular de 2026 adoptará una particularidad: al no ser total, formará un "anillo de fuego" de hasta 2 minutos y 20 segundos de duración producto de la interposición de la Luna sobre el Sol en un 96%.