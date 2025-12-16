Eclipse solar: el día en que la Tierra quedará a oscuras por el fenómeno que no se repetirá en cien años, ¿cuándo es?

Empezó la cuenta regresiva para el fenómeno astronómico que no se repetirá en los próximos cien años: el eclipse solar más largo de todo el siglo .

El evento confirmado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) tendrá la capacidad de oscurecer gran parte del Planeta Tierra por un período excepcionalmente extenso a partir del posicionamiento que alcance la Luna .

“La NASA ha estudiado ya todos los eclipses desde el año 4000 a.C hasta el año 8000 y han identificado cuándo y cómo se producirán”, explican los investigadores de la agencia estadounidense.

¿Qué países verán el eclipse más largo del siglo XXI?

La franja de totalidad del eclipse más largo del siglo XXI cruzará parte de Europa, el norte de África y Medio Oriente. En tierra firme pasará por países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Según los expertos, el norte de Europa y el sur de África tendrán una vista privilegiada del fenómeno astronómico.

¿Por qué se dará el eclipse más largo del siglo XXI?

El eclipse más largo del siglo encontrará su máxima duración récord a partir de que la Luna estará en el punto más cercano a la Tierra (perigeo), mientras que la Tierra estará en una posición que favorecerá la duración de la sombra.

A pesar de la magnitud del fenómeno, la NASA recuerdó que la seguridad visual será fundamental. Los ojos deberán protegerse con anteojos certificados durante todas las etapas , excepto en los segundos de totalidad absoluta, cuando el Sol queda completamente cubierto.

¿Cuándo se producirá el eclipse más largo del siglo XXI?

REPORTE NASA

De acuerdo al último reporte de la NASA, el eclipse más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027.