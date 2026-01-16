Dólar
/ Lifestyle / VIRAL

VIDEO | Qué dijo el hijo del expresidente Luis Lacalle Pou sobre la "decadencia de Punta del Este"

En un video publicado el jueves en sus redes sociales, el joven de 21 años aseguró que el balneario presenta un estadio de "decadencia" producto de los altos precios de las fiestas y “la presencia excesiva de menores".

16 de enero 2026 - 13:23hs
Fuerte crítica del hijo de Luis Lacalle Pou a Punta del Este

Luis Alberto Lacalle Ponce de León, hijo del expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quedó en el centro de la escena tras lanzar una fuerte crítica contra Punta del Este.

En un video publicado el jueves en sus redes sociales, el joven de 21 años aseguró que el balneario presenta un estadio de "decadencia" producto de los altos precios de las fiestas y “la presencia excesiva de menores".

"No voy a hablar de Punta del Este en general porque se supo siempre que es un lugar caro”, subrayó.

"Vos les decís hacer un sold out a 40, a 60 o a 100, y si les compran a 100 lo van a hacer a 100. ¿Qué solución hay para eso? Nada, no va a cambiar”, Luis Alberto Lacalle Ponce de León.

Hijo de Luis Lacalle Pou

Con carrera en el sector de sistemas y de presente futbolistico, Lacalle Ponce de León insistió en que el cierre de determinados locales bailables que funcionaban como “filtros” para el rango etario de entre 16 y 18 años, signó una de las principales causas del panorama.

"Este verano marcó lo que será Punta del Este de ahora en más, por lo menos para los próximos cinco años, en lo que a la parte de salir le sigue incumbiendo a la gente de mi edad”, sentenció.

