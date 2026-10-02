María Becerra, David Bisbal, Los Auténticos Decadentes y más artistas en las experiencias Member de octubre

Octubre llega con una nueva agenda de experiencias para los suscriptores Member Pro y Full de El Observador , con invitaciones y oportunidades para disfrutar de espectáculos y actividades vinculadas a la música, el teatro, la tecnología y el entretenimiento.

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Entre las propuestas del mes se encuentran shows de artistas nacionales e internacionales como María Becerra, David Bisbal, Los Auténticos Decadentes, El Kuelgue, Peyote Asesino, Matías Valdez, Alejandro Lerner, Don Osvaldo, Conociendo Rusia, Las Pastillas del Abuelo, Abuela Coca y Spuntone y Mendaro .

La agenda también incluye experiencias vinculadas a Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Malena Muyala y Ana Prada, La Kermesse Redonda, El Club de la Cumbia, Dostrescinco, Fro!, Diego González y Las Migas Flamencas .

Además de las propuestas musicales, los Members podrán acceder a experiencias relacionadas con otros ámbitos del entretenimiento y los eventos. Entre ellas aparecen obras de teatro como Estás Ahí y Las Hijas , el musical Desconectados, con entradas 2x1 para los suscriptores de El Observador , junto con actividades como Uruguay Fintech Summit y Antel Campus Party .

Durante octubre también habrá sorteos de vinilos y una oportunidad para participar por un viaje a Buenos Aires, como parte de la agenda de beneficios para los suscriptores.

Cómo acceder a las experiencias Member

Quienes todavía no son suscriptores Member pueden sumarse en cualquier momento para acceder a estas propuestas y a otros beneficios exclusivos de El Observador, entre ellos descuentos, newsletters de autor y contenidos sin publicidad invasiva.

La suscripción puede darse de baja en cualquier momento, de forma simple y sin permanencia obligatoria.

Para conocer los planes disponibles y suscribirse, se puede ingresar a elobservador.com.uy/planes.

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