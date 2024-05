La disputa geográfica de Cosse y Orsi, el duelo de pasacalles y las señales de Lema

Tras estar por Tacuarembó y Maldonado, Cosse tiene sus próximas citas en barrios de la periferia montevideana y localidades del área metropolitana, al tiempo que sus aliados abren locales en la capital y su equipo presenta temas de su Plan País casi a diario en la nueva sede al lado del Galpón.

Orsi, en tanto, tiene hasta el 11 de junio salidas al interior y luego destinará su energía al área metropolitana. El canario lidera en todas las encuestas e incluso acentuó su distancia en aquellos estudios que pronosticaban un escenario más competitivo, como el de Equipos Consultores.

Últimos ajustes

El MPP aspira a acercarse lo máximo posible a la estructura (militantes y locales) que logró consolidar en su última elección ganada en 2014, cuando Mujica debía pasar el mando y la izquierda volvía a apostar a Tabaré Vázquez.

En los últimos días, el cossismo entregó sus listas al Frente Amplio tras tener dificultades para armarlas en el interior, lo que provocó que el diputado poronguero Federico Ruiz tuviera que salirle al rescate para asegurar que llegaran a la gente necesaria en las hojas departamentales.

Duelo de pasacalles

Aunque los dirigentes dicen que la campaña está fría porque la gente no agarra los volantes en las ferias, los duelos entre los partidos se van poniendo más intensos. En las últimas semanas, el Frente Amplio colgó varios pasacalles en algunos barrios que dicen que “el gobierno fracasó” y a los blancos no se les ocurrió mejor idea que responderles con carteles con “logros”.

En el Cerro, por ejemplo, colgaron uno que dice “Hospital del Cerro, promesa cumplida”, mientras que en La Teja, Nuevo París y Paso de la Arena pusieron otros con mensajes como 80% de las rutas en obras; más de 100 mil puestos nuevos de trabajo y Estado presente en Casavalle.

La Vertiente también hizo avisos

El fin de semana, la Vertiente Artiguista le pidió a Delgado que cese a Roberto Lafluf como uno de sus publicistas porque "no ofrece garantías para el desarrollo de una campaña transparente".

El comunicado llegó luego que el Frente Amplio denunciara al precandidato blanco ante la Corte Electoral por su spot de 5 minutos y agarró a los nacionalistas peinando medios de comunicación del interior porque estaban seguros que el FA también había pautado spots sin invitar a eventos.

Los blancos encontraron que en la radio de Florida, la Vertiente emitió avisos en un partido de fútbol y ahora cantan retruco y la acusan de hipócrita.

Lo que molesta del spot de @AlvaroDelgadoUy es el contenido de cómo se recibió el país y todo lo que se hizo.



Levantemos la mira y muestren programas y propuestas.



Acá en la transmisión del futbol local les dejo el anuncio que si es un error, pero miramos para adelante

Lema sigue dando señales

Martín Lema no para de dar señales de su interés por postularse a la Intendencia de Montevideo. El lunes estuvo recorriendo el Municipio F con el alcalde Juan Pedro López –del Herrerismo, un sector que no es el suyo y que apoya a Laura Raffo– y la semana pasada fue uno de los delegados blancos en la reunión para armar coalición en la capital.

Definieron poner en marcha dos comandos: uno político –para definir los candidatos de cada partido– y otro operativo, que tendrá la tarea de armar las listas y conseguir la gente para el 30 de junio. Le dan mucha importancia a este último para evitar el fracaso de 2019 cuando la Concertación no reunió los 500 votos que necesitaba para quedar habilitada.

Le preguntamos a Lema si las señales eran un sí pero nos dijo que aún no lo resolvió. Los próximos días serán claves, ya que la 404 tiene que definir si lo incluye en la lista que entregarán a la Corte Electoral.

Cabildo Abierto reservará a Martín Sodano (Montevideo) mientras que el Partido Colorado no tiene nombre porque Felipe Schipani competirá en la interna (va a encabezar la 1600). De todos modos, los robertsilvistas dicen que pondrán arriba de la mesa un “muy buen candidato” aunque se guardan el nombre “para no quemarlo”. Elsa Capillera, que apoya a Andrés Ojeda, está prácticamente descartada porque va a encabezar su lista el 30 de junio.

Los liderados por Guido Manini Ríos también guardarán otros dos diputados: Álvaro Perrone (Canelones) y Rodrigo Albernaz (Salto), como publicó Búsqueda. La coalición también competirá en Canelones y sigue en negociaciones para hacerlo en Rocha, donde Alejo Umpiérrez nos dijo que no hay que apurar “caballo flaco en repecho”.

Unidad colorada

Los colorados homenajearon ayer a Don Pepe en un acto en la casa del partido. La intención era darle un puntapié a la campaña pero también bajar las tensiones en la interna.

Varios dirigentes nos dijeron que con la salida de Guzmán Acosta y Lara la interna se tranquilizó, ya que el líder de Viento de cambio venía criticando con dureza a sus compañeros, principalmente a Andrés Ojeda.

El temor porque el acto se fuera de tono era tal, que el prosecretario general Gustavo Osta llamó y habló con representantes de todos los candidatos para pedirles “unidad y paz”.

Encuestas coloradas y estructura

Tal como han advertido todas las consultoras, los resultados de las encuestas de la interna del Partido Colorado son los menos fiables porque la cantidad de gente que responde es poca y el margen de error es muy grande. Sin embargo, hay una constante que se repite en la gran mayoría de las encuestas: Andrés Ojeda y Robert Silva encabezan la intención de voto.

Sin embargo, entre los otros precandidatos prima el convencimiento de que esas encuestas no tienen en cuenta la estructura, clave en una elección no obligatoria. Los gurmendistas, por ejemplo, se agarran de la última encuesta de Cifra que los posicionó en segundo lugar, aunque Mariana Pomiés no se animó a dar porcentajes.

Extraoficialmente, los gurmendistas averiguaron que los números daban 28% para Andrés Ojeda y 27% para su candidato. A los pocos días salió otro trabajo, en este caso de Equipos, que le daba apenas un 5% al expresidente de Antel. Ahí, dicen los seguidores de Gurméndez, no se está teniendo en cuenta la estructura que tienen principalmente en Salto y Rivera.

Algo similar viene planteando Tabaré Viera, tal como te contamos en la octava edición de Galleta de campaña. “Si pongo el porcentaje que me dan, ¡resulta que en todo el país tengo la mitad de los votos que sé que tengo en Rivera!”, le había dicho el propio Viera a Búsqueda.

Alfie a la cancha

Isaac Alfie irá segundo en la lista de Conrado Rodríguez, la 29000, en las internas del próximo 30 de junio. El economista y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) apoya la precandidatura de Gabriel Gurméndez, integra el equipo económico e irá en la lista de Rodríguez, uno de los principales referentes del precandidato en Montevideo.

Se presenta ¿la última?

A menos de diez días de que se cierren los plazos para presentar listas y agrupaciones para las internas, en Cabildo Abierto todavía hay movimientos. Rodrigo Albernaz y Martín Sodano presentaron este martes ante Cabildo Abierto, para que lo presente ante la Corte Electoral, las firmas y los documentos necesarios para registrar Primero Uruguay, una nueva agrupación nacional.

Si recordás, hace algunas ediciones te contamos que Sodano y Albernaz se habían peleado con el resto de los legisladores de Adelante, agrupación que habían ayudado a crear. Ahora, según dicen, no se cierran a hacer acuerdos con otros grupos.

Llegan las firmas

Cabildo presentará el próximo viernes 24 alrededor de 300 mil firmas para que se celebre un plebiscito sobre lo que ellos denominan una deuda justa. Los cabildantes venían recolectando firmas con el objetivo de llegar al 27 de abril –6 meses antes de las elecciones nacionales– pero no llegaron a las mínimas necesarias y por eso continuaron recolectando casi un mes más con la idea de que el plebiscito se celebre en el balotaje.

Ahora será la Corte Electoral la que tendrá que, primero, validar las firmas y luego ver cuando lo convoca.

Esta décimo primera edición de Galleta de Campaña tuvo aportes de los escribas y de Ramiro Pisabarro.