Vinos y platitos, lo mejor del Prado y muchas yapas: los recomendados de la semana de Picnic!

Mientras escribo el P ícnic! que ojalá leas hoy, veo desde mi ventana las hojas de un verdor brillante del jazmín de mi casa, que ya empieza a generar los pequeños brotes que serán flores. Mirar el verde y recordar la delicadeza de la flor de jazmín y su aroma poderoso e inconfundible, me da alegría . Esta semana he pensado mucho en la alegría, algo que de jóvenes derrochamos sin conciencia, y de que de grandes a veces olvidamos, también sin conciencia.

"Cuando todo parece ser complejo y triste, la alegría es un acto de coraje", leí alguna vez. No tiene nada que ver con la alegría “tonta” o la risa superficial. Es la alegría cotidiana, la del jazmín o la de los mil y un detalles en los que no siempre reparamos. Tal vez porque venía pensando en esto leí con mucho placer la edición 299 de The Red Hand Files , una newsletter/web que escribe el músico y escritor australiano Nick Cave . Este hombre, que ha padecido pérdidas durísimas, escribió: “Tengo una vida plena. Una vida privilegiada. Una vida sin peligro. Pero a veces las alegrías simples se me escapan. La alegría no siempre es un sentimiento que se nos concede gratuitamente; a menudo es algo que debemos buscar activamente. En cierto modo, la alegría es una decisión, una acción, incluso un método a ser practicado. Es algo ganado que se pone de relieve por lo que hemos perdido; al menos, así puede parecer”.

Para ver

MV5BMjIzNDc4NzUxN15BMl5BanBnXkFtZTgwOTA2ODIwMjE@._V1_.jpg

Amigos. La primera vez que vi Stand by me era una adolescente, pero recuerdo hasta el día de hoy la ternura y asombro que me generó esta película que ahora se puede ver en Netflix y que te recomiendo, para verla por primera, segunda y tercera vez. Un canto a la inocencia y la amistad, cuatro niños de Oregon rural se enteran de que un desconocido murió cerca de sus casas y deciden ir a ver el cuerpo. En el camino, los cuatro se encuentran con personajes de todo tipo, con sanguijuelas, sustos y sorpresas, pero sobre todo tejen un sólido lazo.

My-Brilliant-Friend-Season-4-release-date-HBO.jpeg

Amigas. Ya estrenó en MAX la cuarta temporada de la genial serie Mi amiga brillante , basada en los geniales libros de Elena Ferrante. Es una producción italiana, hablada en italiano, y digna heredera del neorealismo cinematográfico clásico de ese país. Esta vez la historia de Elena y Lila se retoma con dos nuevas actrices, con hijos y trabajos, encuentros y separaciones. Si nunca viste un capítulo, ¿qué estás esperando? Si ya la empezaste, es hora de prenderse de nuevo. Sería muy poco decir que esta es una historia de dos amigas; es una historia de amigas, de competencia, de amores e infidelidades, de envidias y supervivencia.

MV5BMTIxNmQzZDQtMGVhYi00MTdhLTljZGEtNmU0ZjcwYjJhZWFjXkEyXkFqcGc@._V1_.jpg

Undoing. La semana pasada te conté que empezaba La pareja perfecta en Netflix, y esta semana te puedo decir que son seis capítulos que se ven rápido, bien actuados, con una trama noir algo enredada y con agujeros, pero divertida. Nicole Kidman es la matriarca de una familia rica que veranea en Nantucket, pero no todo es lo que parece. Si la ves y te gusta, te recomiendo The Undoing ( MAX), también protagonizada por Kidman, que va y viene del drama a la comedia y de la excelencia a la bobada con la comodidad de una mujer que hace lo que tiene ganas. En The Undoing es una terapeuta de familia acomodada, que comienza a descubrir una faceta de su marido que no imaginaba.

AAAABcaFpz8na2mf1nF0sLqZ-uBmf37zE3u0YwGICSEETszoN2ADYoZFmUz10YVGF6FGqUhT6fAxuV-gJQUIQ-skx-AT1UROqeeLQSlq.jpg

Apollo 13. Me gustó mucho, y creo que puedo ser objetiva más allá de mi obsesión por todo lo espacial, el documental Apollo 13: Survival , que se puede ver en Netflix. Es una historia que seguramente conocés, pero este filme sobre la casi desastrosa misión lunar de la NASA utiliza material de archivo recientemente revelado y reconstrucciones dramáticas, todo bien hilado por el director Peter Middleton.

Para disfrutar

Gala 24. El 14 y 15 de septiembre se puede ver en el Auditorio Adela Reta la gala de Escuelas del Sodre. Tres hologramas es una obra creada por Martín Inthamoussú y Jorge Drexler, en base a un texto que tenía el músico sobre un hombre que ve un haz de luz que le recuerda a uno que veía de niño y que le dispara recuerdos. Tango andrógino es un estreno del Ballet Cláisco Juvenil, con coreografía de María Inés Camou. No suma cero es interpretado por estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Danza Contemporánea

Campo. La exposición del Sodre, realizada en colaboración con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, ahora se puede ver en la Expo Prado. CAMPO incluye fotografías de nuestro paisaje rural, imágenes patrimoniales y fotografías contemporáneas que plantean distintas miradas sobre el paisaje rural como objeto de representación. También se podrá recorrer Orientales, una muestra del trabajo más reciente de Luis Fabini. De 9 a 21 hs en la sala de conferencias de la Asociación Rural del Uruguay.

Beatles & Queen. Hoy y mañana podés ver uno de los espectáculos más taquilleros de la historia del Coro Nacional del Sodre, en su aniversario 90. Acá podés ver el programa completo y apúrate a comprar entradas .

Dimensión Cuir. Llega al Solís una obra transdisciplinaria de danza, música y teatro en la que participan más de 20 artistas que componen un viaje en el tiempo del proceso histórico de la Cultura Ballroom. Solo queda una función, hoy mismo, en la Sala Sala Zavala Muniz a las 20 hs.

Dibujos. Desde el 5 de setiembre se puede ver en la Plaza de Toros de Colonia dos muestras que integran Relatos dibujados: Iberoamérica Ilustra y La vida en calzoncillos, en el marco del Festival de Ilustración y lectura. Por primera vez en Uruguay se presentan las obras destacadas del certamen convocado por la Fundación SM de España y la Feria del Libro de Guadalajara. En tanto, Jorge “Perico” Carbajal expone 40 dibujos que son 40 escenas catárticas que, de tan íntimas, terminan reflejando nuestros desvelos personales

Picnic. El “otro” Pícnic se hace el 21 y 22 de septiembre en el Botánico, a cargo de Garage Gourmet. Es siempre un precioso evento al aire libre y una gran manera de empezar la primavera con el pie derecho.

Efecto Cine. Vuelve el cine al aire libre este viernes 13 en el autódromo de El Pinar, a las 20hs, con entrada libre y gratuita. Se proyectará Todo es posible, el lanzamiento de la gira Gustavo Trelles. Se recomienda llegar al menos media hora antes del comienzo. El audio se sintoniza por radio FM de cada auto.

3e9f22c6-b73a-4a3f-92c9-b96bc19ce4b3_xs.jpg

Fotos. El fotógrafo basado en Lisboa, Hugo Suíssas, es un maestro de la ilusión visual. Monumentos o lugares icónicos más objetos de la vida cotidiana, una nueva mirada con un uso genial de la perspectiva .

hugo_suissas_fotografia_callejera_humor_perspectiva_9-06c.jpg

Función. Entre función y función se llama el ciclo de charlas de Cinemateca en el que directores que adaptaron obras literarias al cine dialogan con los escritores (y/o guionistas) de esos relatos. El martes 24 de septiembre a las 20 horas conversan Enrique Buchichio y Carlos María Domínguez, sobre En la plaza, un cortometraje de 2004 de Buchichio, basado en un cuento de Domínguez. Entrada libre en el hall de Cinemateca.

Para aprender

Animales. ¿Cómo se defienden los animales del Uruguay? es el segundo proyecto editorial/musical de un colectivo que hace ilustraciones, música y ciencia. Se lanza este 16 de septiembre y está compuesto por poemas, ilustraciones y canciones que exploran las diversas formas en que la fauna autóctona se protege de amenazas y peligros. Es un libro lleno de disfraces, venenos y planes secretos, acompañado de un disco que invita a estar alerta, bailar, esconderse, cantar o camuflarse. Acá pueden escuchar Raya , una de las canciones del disco.

Arte. Recién está comenzando el curso Pintura Norteameriana (1900 - 1930) dictado por la profesora Graciela Ortega. La conquista del Lejano Oeste trascendió al siglo XIX y se convirtió en un acontecimiento histórico fundacional que luego pasó a ser leyenda. Este es el comienzo de la exploración que deriva en el American Gothic, la imagen idílica llega con la obra de Grant Wood. Comienza hoy 11 de setiembre de 15.30 a 17.00 hrs. (presencial) y lunes de 15.30 a 17.00 hrs. (Zoom).

Gilberto. Escribí este Pícnic al ritmo de Gilberto Gil, y con la imagen de este talento brasileño con su Samba ao Vivo, DVD completo.

Literatura. El 21 y 22 de septiembre el MACA de Manantiales realiza el segundo Festival Literario Internacional , con nombres internacionales y nacionales, entre ellos el periodista de El Observador, Emanuel Bremermann, autor de Los murciélagos, que recibió el Premio Ópera Prima del Ministerio de Educación y Cultura en 2023.

Del Prado a la Sierra

pexels-saarteaga-18299596.jpg

Prado. No te pierdas el gran stand de Artesanías Uruguay en la Expo Prado, porque tiene manifestaciones hermosas de lo mejor de la tradición artesanal uruguaya, desde lanas a cuero, pasando por madera, platería y cerámica, todo con impecable gusto y gran calidad. Todo es lindo pero te recomiendo los chales de lana y los chalecos de cuero de Lana Mara (además de sus sombreros camperos hechos a mano), así como los utensilios de cocina de madera de Taller Octubre . Divinos los manteles y tapices de Cami Echebal , además de otros artículos de decoración, y las prendas hechas con telas uruguayas y de muy buena calidad con hermosos ecoprint y teñidos naturales de Gimena Damiano .

Vinos & Platitos. El 25 de septiembre se estrena nuevo tour maridado de Peatonal Tours . Esta experiencia combina vinos y gastronomía típica de diferentes regiones del Uruguay. Comienza a las 19, bajo la guía de Natalia Rehermann, gestora cultural y asesora enoturística. Habrá cata de cuatro vinos de las regiones Norte, Oeste, Centro-Sur y Este de Uruguay, cada uno maridado con productos locales típicos de cada zona. Será en Modo Casona, Sarandí 544 esq. Ituzaingó. Reservar en el sitio web .

Conivium I. Aviso con tiempo para que planifiques y reserves. Conivium era el banquete o reunión social en la antigua Roma y ahora se traslada a las Sierras de Carape, para celebrar el equinoccio de primavera. La celebración será el sábado 21, de jornada completa , primero con tareas de faena guiadas por expertos charcuteros. Habrá porchetta, embutidos, chorizos y salchichas, además de queso de cerdo y chicharrones. No faltará una degustación de quesos de autor de La Vigna, panes de masa madre de Obrador Social Club y aceite orgánico de Babieca. Los vinos serán de Altos de la Ballena. Por información y reservas 099478717 (por Whatsapp).

Chau chau adiós