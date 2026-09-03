MG mueve sus fichas en Uruguay: así es el nuevo eléctrico que llega para ampliar su público

La movilidad eléctrica suma un nuevo protagonista en Uruguay. MG Motor presentó oficialmente el MG4 EV Urban , un hatchback compacto que llega al mercado local con una propuesta orientada a quienes buscan combinar tecnología, autonomía y practicidad para el uso cotidiano .

El lanzamiento se realizó en el Hotel Cottage , donde Grupo Eximar —representante de MG en Uruguay— presentó el modelo ante clientes, referentes del sector y medios de comunicación. Uno de los atractivos del evento fue la posibilidad de realizar test drives , una instancia especialmente valorada para conocer en primera persona el comportamiento y las características de un vehículo eléctrico que busca ganar espacio en el mercado uruguayo.

Para Diego Favier, brand manager de MG , el lanzamiento responde a una demanda concreta del mercado local. "Estamos lanzando el MG4 Urban, un nuevo vehículo del segmento eléctrico, C hatchback", señaló, y destacó que se trata de un producto que la marca necesitaba incorporar para responder a lo que buscan actualmente los consumidores.

Uno de los aspectos que remarcó Favier es el tamaño del vehículo . A pesar de tratarse de un vehículo compacto, sostuvo que ofrece una presencia y dimensiones que lo diferencian dentro de su categoría, además de incorporar un importante paquete tecnológico y de seguridad.

La propuesta eléctrica también pone el foco en los tiempos de recarga. El MG4 EV Urban utiliza una batería de 42,8 kWh y admite cargas rápidas de corriente continua de hasta 82 kW. Según explicó Favier, en determinadas condiciones de carga puede recuperar alrededor del 60% de su batería en unos 15 minutos.

En materia de autonomía, la ficha técnica declara hasta 325 kilómetros bajo el ciclo WLTP, mientras que bajo el ciclo NEDC la cifra asciende a 382 kilómetros.

Un nuevo paso para MG en Uruguay

El lanzamiento también se enmarca en el crecimiento que la marca viene experimentando a nivel local.

Federico Mayora, gerente general de MG, recordó que desde la llegada de la marca al país uno de los objetivos fue desarrollar una oferta alineada con las necesidades del consumidor uruguayo.

"Cuando lanzamos la marca MG en otro país, dijimos que íbamos a traer vehículos pensados para el consumidor uruguayo", afirmó.

El MG4 EV Urban representa, en ese sentido, el tercer lanzamiento de la marca en Uruguay y se suma a una estrategia de expansión que continuará durante los próximos meses. Mayora adelantó que MG prepara nuevos lanzamientos para lo que queda del año y al menos tres incorporaciones adicionales para 2027, algunas de las cuales, según anticipó, buscarán generar un fuerte impacto en el mercado.

Diseño europeo y vocación urbana

Desde la perspectiva regional, la expectativa también es alta. Ignacio Carrión Melcher, gerente regional de ventas de MG, consideró que el nuevo modelo tiene condiciones para convertirse en uno de los éxitos de la marca en Uruguay.

El ejecutivo destacó especialmente su diseño, al que definió como moderno y de inspiración europea, con líneas que buscan combinar una imagen atractiva con una utilización práctica.

"Es un diseño que cae bien en la ciudad, es bonito, puede ser familiar y puede ser perfectamente primer auto", explicó.

Esa combinación entre dimensiones, diseño y propulsión eléctrica posiciona al MG4 EV Urban como una alternativa tanto para quienes buscan su primer vehículo eléctrico como para usuarios que quieren dar el salto desde un automóvil convencional.

Dos versiones y una batería LFP

El nuevo modelo llega a Uruguay en dos configuraciones: Comfort y Deluxe, ambas equipadas con el mismo conjunto mecánico.

El MG4 EV Urban utiliza un motor eléctrico ubicado en el eje delantero, con 110 kW de potencia —unos 147 cv— y 250 Nm de torque. La transmisión es de una única relación y la tracción también es delantera.

La batería emplea tecnología LFP (litio-ferrofosfato) y tiene una capacidad neta de 42,8 kWh. La recarga se realiza mediante conexión CCS2 y permite hasta 11 kW en corriente alterna y hasta 82 kW en corriente continua.

Con este conjunto, el vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente de 160 km/h.

Por sus dimensiones, se ubica dentro del segmento de los hatchbacks compactos, con 4,39 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,55 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes llega a 2,75 metros.

El baúl ofrece 382 litros de capacidad, aunque el espacio puede ampliarse hasta 480 litros considerando el compartimento ubicado bajo el piso de carga y llegar hasta 1.266 litros con los respaldos traseros abatidos.

Tecnología y seguridad

Uno de los puntos fuertes de la propuesta es el nivel de equipamiento. Desde la versión Comfort, el MG4 EV Urban incorpora siete airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos y cámara de retroceso.

También cuenta con una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, instrumental digital de siete pulgadas, climatizador automático, acceso y arranque sin llave, freno de estacionamiento eléctrico y distintos modos de conducción.

La tecnología vinculada a la movilidad eléctrica incluye además distintos niveles de regeneración, función One Pedal Driving, bomba de calor y capacidad de utilizar el vehículo como fuente de energía mediante el sistema V2L.

La versión Deluxe agrega, entre otros elementos, cargador inalámbrico para smartphones, cámara con visión 360° y sistema 3D, regulación eléctrica del asiento del conductor, ventilación de los asientos delanteros, iluminación ambiental configurable y espejos exteriores calefaccionados y plegables eléctricamente. También incorpora llantas de 17 pulgadas.

Un eléctrico que busca ampliar el público

Con este lanzamiento, MG apunta a un segmento que combina una de las principales tendencias de la industria —la electrificación— con un formato de vehículo de uso cotidiano.

El posicionamiento comercial también busca facilitar ese acceso. El MG4 EV Urban Comfort se ofrece a US$ 21.490, mientras que la versión Deluxe tiene un precio de US$ 23.990.

La garantía es de seis años o 120.000 kilómetros, mientras que para la batería se extiende hasta ocho años o 160.000 kilómetros.

Con un formato compacto, autonomía suficiente para el uso diario, capacidad de carga rápida y un nivel de tecnología elevado, el MG4 EV Urban llega con la intención de convertirse en una alternativa de entrada al mundo eléctrico y, al mismo tiempo, en uno de los próximos motores del crecimiento de la marca en el país.