A contrarreloj y en una tarea "tremendamente compleja", Chile intenta rescatar a los cinco mineros atrapados a 1.200 metros

La cuprífera estatal comprometió todos los esfuerzos para el rescate.

Al menos 100 rescatistas participan del operativo, sin que hasta ahora se haya logrado tomar contacto con los trabajadores, cuya ubicación se conoce por los dispositivos electrónicos que portaban. Algunos de los rescatistas son los que lograron liberar en 2010 a 33 mineros que habían quedado atrapados en un mina en el desierto de Atacama.

Además, este sábado se sumó como asesor Laurence Golborne, que era ministro de Minería de Chile cuando sucedió aquel accidente quince años atrás.

El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, explicó que las labores de rescate se concentran en remover el material acumulado en la galería en la que se encuentran atrapados los trabajadores.

"Estamos haciendo ese trabajo con equipos autónomos e inteligentes, telecomandados, y un cuerpo altamente especializado en rescate, porque es un trabajo extraordinariamente delicado", explicó en rueda de prensa este viernes.

De acuerdo a lo informado por la cuprífera estatal, las 48 horas siguientes serían vitales.

El accidente ocurrió por "un evento sísmico" cuyo origen (natural o provocado por las perforaciones) aún se investiga.

"Lo que queremos aquí es que hagan una investigación exhaustiva (...) nosotros hemos denunciado muchas irregularidades", aseguró a la AFP José Maldonado, dirigente sindical de El Teniente, con 30 años de experiencia.

Asimismo, Michael Miranda, uno de los hermanos de los trabajadores -Jean Miranda, de 31 años- cuestionó que los familiares no han sido informados sobre cómo fue el accidente.

"No nos han explicado nada. No se ha acercado nadie a conversar, a decirnos si es que mi hermano está bien o no, si es que está acompañado o no", afirmó.

La esposa de Jean está embarazada "y de la empresa nadie se ha acercado a hablarle. Ni una contención psicológica, nada", se quejó, en las afueras de las oficinas de Codelco en la ciudad de Rancagua, a 100 km al sur de Santiago.

El sismo, que tuvo una magnitud de 4,2 de acuerdo a registros, ocasionó la muerte de un trabajador y dejó a otros nueve heridos. La mayoría ya fueron dados de alta.

En un último reporte de este sábado, Codelco informó que los equipos de rescate habían logrado remover 2.200 de las 5.000 toneladas de material para llegar a la galería en la que se encuentran los trabajadores.

Con información de AFP