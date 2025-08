"Nos duele": lo que dijo Pablo Peirano sobre jugar sin hinchas en el Parque Central y sus fuertes críticas por las sanciones que recibió Nacional

“No estoy de acuerdo con la sanción de la gente, que vive para Nacional, que quiere ir a verlo”, dijo.

Y también criticó que le saquen tres puntos a su equipo. “Tampoco estoy de acuerdo con el tema de la quita de puntos. Nosotros lo trabajamos dentro de la cancha y los ganamos en buena ley”.

El Gran Parque Central sin público local por la sanción a Nacional Foto: Leonardo CArreño

“Solamente me queda acatar y no quedarme con lo de atrás como una excusa, sino mirar para adelante. Pero me duele que lo trabajado, me lo saquen, eso sí, me duele mucho, no solo a mí, sino a todo el club. Y bueno, la gente también que está pagando algo que bueno, que para mi gusto no es justo”, señaló.

El DT tricolor dejó estar de acuerdo con que haya castigos ante esos hechos, pero también cuestionó que no hayan detenidos por los incidentes.

“Sí entiendo la parte de que las cosas así tengan un castigo cuando suceden, pero se agarró la persona que hizo ese daño o no se agarró todavía. Entonces hay que ser más objetivos con los trabajadores cuando creamos el espectáculo y no tanto con otras cosas, hay que cuidar las formas”, manifestó.