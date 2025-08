Diego Aguirre: el mensaje para los dirigentes, el clásico con Nacional, el objetivo del bicampeonato y cómo gestionará a Arezo-Silvera

El técnico abordó todos los temas: la importancia del triunfo, los objetivos para este año, el clásico, la Libertadores, la situación de Pedro Milans (no jugó ante Progreso) y cómo gestionará a los goleadores Matías Arezo y Maximilano Silvera.

Consultado sobre el triunfo ante Progreso, respondió: "A veces los comienzos de campeonato no son lo que queremos. Hoy tenemos que valorar los tres puntos por encima de cualquier otra cosa . Estuvo complicado . Lo ganamos en los últimos minutos. Tenemos que destacar eso y mirar para adelante para encarar los desafíos que se nos vienen, que son determinantes".

Ante la pregunta de si hoy importa más el juego que el resultado, dijo: " En Peñarol tenemos que salir campeones y para salir campeones tenemos que ganar. Me encanta que el equipo juegue bien, que podamos hacer tres o cuatro goles, eso es lo ideal, pero también ocurre que ganás partidos sin jugar bien y esos puntos se necesitan. Esto se va a definir al final y va a ser muy apretado . Hoy no hicimos un buen partido pero ganamos y nos vamos a focalizar en eso. Sabemos que será otra cosa a partir de ahora porque tenemos tres partidos que van a marcar el año ".

PEÑAROL Nueva suspensión del Tribunal de Ética de la AUF al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien no podrá concurrir al clásico ante Nacional de la semana que viene

La situación de Pedro Milans

"Pedro podría haber jugado. Tuvo un golpe en la práctica que no fue nada, y hoy estuvimos pensando en ponerlo o no 45 minutos, pero lo cuidamos para lo que viene".

Cómo administrará la dupla Arezo-Silvera

"Que jueguen juntos es una responsabilidad. La ansiedad de la gente no es la mía. Nosotros tenemos que buscar lo mejor en cada juego. En algún momento van a jugar juntos. En otros momentos uno y luego el otro. Veremos cómo responde el equipo y los que entendamos están mejor van a jugar. Hoy fue bueno que pudieran compartir. Era la primera vez que jugaban juntos. No es fácil el comienzo de un campeonato cuando tenés jugadores que llegan. Todos nos tenemos que adaptar y eso cuesta".

Lo que dijo del golero chileno Brayan Cortés

"Lo intentamos traer a principios de año, pero no pudo ser porque renovó con Colo Colo. Por diferentes circunstancias se concretó ahora. Fue una negociación difícil por temas internos de ellos. No fue por Peñarol. Nosotros hicimos las cosas como debíamos hacerlas. Es un golero de jerarquía, titular en la selección de Chile, con referencias óptimas a todos los que consultamos. Por eso lo esperamos y por suerte hoy lo confirmamos".

Cortés llegó a préstamo hasta fin de año. Peñarol tuvo que pagar a Colo Colo US$ 100.000 por el jugador.

¿Por qué arriesgo con Maxi Olivera con cuatro amarillas previo al clásico?

"Arriesgué pero también, como hacía un tiempo del último partido que jugamos, la final del Intermedio, necesitaba un ritmo para llegar mejor a lo que viene. Arriesgamos, pero él en todo momento me manifestó que quería jugar este partido. Que iba a tener cierto cuidado y asumimos el riesgo".

Cómo ve los fallos de la AUF que dejaron a Peñarol sin hinchas por dos partidos

"No es un tema del que me corresponda opinar. Creo en la honorabilidad de los tribunales. Las cosas son claras. Siento que vamos a asumir las penas que nos marcaron y, más allá de que no estemos conformes o nos hubiera gustado otra cosa, lo primero que debemos hacer es predicar con el ejemplo y respetar la decisión que tomaron".

Luego le volvieron a preguntar sobre el tema de jugar sin hinchas, y respondió: "Jugamos tanto sin gente este año que estamos adaptados. Es una locura. Que suspendan otra cosa, pero que no castiguen a la gente. Tenés que jugar con gente. Que sancionen no sé a quién, pero no a la gente. Eso es lo que creo porque el fútbol es para el pueblo".

¿Por qué reemplazó a Gularte en el inicio del segundo tiempo?

"El que vino mejor es Jesús Trindade, que creo hizo un buen partido. El cambio de Gularte fue porque tenía amarilla. En un principio iba a jugar los 90 minutos".

La preocupación de Aguirre por los goles errados

"Peñarol generó muchos goles y errar los goles es algo que está mal. Generar las chances está bien, pero hay que hacerlo. Y eso hay que mejorarlo. El partido de hoy nos permitió muchas chances, pero no siempre va a ocurrir esto".

¿Cómo llega Diego Aguirre al clásico?

"Yo estoy bien. Fue importante haber ganado esa final del intermedio, pero junto a muchos de estos jugadores tenemos mucho tiempo juntos y tuvimos muchas alegrías, momentos hermosos y queremos que eso no acabe. Por eso, más allá del clásico, nuestro objetivo es ser bicampeones del Uruguayo".

¿Se preservan jugadores en el clásico o de ninguna manera? "De ninguna manera", respondió.

Además, al final aclaró: "Pensamos solo en el clásico, no me voy a permitir pensar más allá de eso".