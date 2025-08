El golero argentino, flamante campeón, que se mete en la larga lista de pretendidos de Peñarol luego de la enfriarse la llegada del chileno Brayan Cortés

Además, tiene participaciones en la selección argentina. En 2019 fue convocado por Fernando Batista el Preolímpico Sub 23 en el que fueron campeones.

Luego, en 2020, pasó a San Martín de San Juan donde atajó en la B Nacional y en 2021 se fue a Maipú, antes de sumarse a Platense.

Juan Pablo Cozzani Juan Pablo Cozzani en Platense Platense

En el “calamar” sumó 42 partidos en 2024 y lleva 21 en este año, en el que fueron campeones del Torneo Apertura.

Se suma a la larga lista de goleros que sonaron para Peñarol

Cozzani se suma a la larga lista de goleros que han sonado para Peñarol en el actual período de pases, en el que los carboneros tuvieron la baja de Guillermo De Amores y cuentan con Martín Campaña como quien se perfila para ponerse los guantes en los primeros partidos.

El primero y que sonó con más fuerza fue Fernando Muslera, quien finalmente fue fichado por Estudiantes de La Plata, donde ya debutó y jugó sus primeros partidos.

Fernando Muslera tuvo su debut en Estudiantes de La Plata Fernando Muslera tuvo su debut en Estudiantes de La Plata @EdelpOficial

Luego, sonaron otros nombres como el argentino Matías Dituro y el ecuatoriano Alexander Domínguez.

Además, hubo otros nombres como los argentinos Matías Mansilla de Atlético Tucumán e Ignacio Arce de Riestra.

Y el último nombre que sonó con fuerza fue el del chileno Brayan Cortés, de Colo Colo.

Lo que pasó con Brayan Cortés

Peñarol sumó este jueves un nuevo y duro fracaso en el período de pases al intentar contratar a un golero. El representante de Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, se comunicó con el entrenador Diego Aguirre y el presidente Ignacio Ruglio para informarles que el pase "está totalmente caído".

1684753189551.webp Brayan Cortés, exgolero de Colo Colo, es seguido de cerca por Peñarol @ColoColo

El 13 de junio, Fernando Muslera le dijo que no a Peñarol, luego de imponer una serie de importantes exigencias económicas y deportivas que fueron aceptadas por el club. El golero decidió después irse a Estudiantes de La Plata, que le presentó una oferta que lo sedujo más.

Un mes y medio después, Peñarol sigue sin resolver el arco e Ignacio Ruglio no pudo darle a Diego Aguirre el golero que pretende, en una situación agravada por la salida de Guillermo De Amores a Millonarios y el estado de forma de Martín Campaña que llegó entre algodones a la final del Torneo Intermedio ante Nacional, donde fue figura, y que no jugó el amistoso del sábado pasado contra Juventud, por una molestia muscular.

La directiva de Colo Colo se reunió el miércoles de tarde para analizar la posible salida de Cortés a Peñarol. Pero no emitieron una respuesta al término de la misma.

Uno de los agentes de Cortés, que negoció directamente con Ruglio, expresó este jueves, al mediodía de Chile, que Colo Colo sigue sin dar una respuesta para avalar la salida del meta.

"En estos momentos estamos sin respuestas por parte de la gente de Colo Colo, entendemos cuál es la situación interna que tienen. Peñarol ya hizo todo su máximo esfuerzo posible en lo económico y en el tiempo por querer contratar a Brayan. El jugador quiere ir, pero estamos estancados en una respuesta que Colo Colo nos debía haber dado ayer y ahora siendo las 12 y media acá en Chile (hora 13.30 de Uruguay), todavía no la tenemos", expresó Leonardo Aldayus A Grandes de Verdad que se emite por Carve Deportiva AM 1010.

"Como intermediario en esta negociación entre la agencia de representación y Peñarol, entiendo que no hay contraoferta porque Peñarol hizo hace 10 días una oferta que fue respondida por parte del gerente deportivo del club Colo Colo (Daniel Morón) que pidió se mejoraran algunos montos y Peñarol a través de Ignacio Ruglio las aceptó y entiendo que estaba todo avanzado. La junta de directiva de Colo Colo ayer debió darle salida al jugador. A mí me deja muy triste esta situación por Brayan, por Peñarol, Diego (Aguirre) que lo viene esperando hace varios períodos. Hace 10 minutos le escribí al presidente y al entrenador de Peñarol diciéndoles que para mí estaba totalmente caído porque Peñarol no va a hacer más esfuerzo económico. Colo Colo lo sabe. La representación de Brayan lo sabe y lamentablemente tuve que tomar las riendas de este tema para no alargarlo más porque aparte me toca un poco en el corazón porque soy hincha de Peñarol. Creo que la falta de respeto hacia la institución mirasol, hacia Diego y hacia el presidente que ha hecho un esfuerzo tremendo no vale la pena", agregó.

El problema de Peñarol es que negoció con Daniel Morón y cuando el presidente Daniel Mosa volvió del exterior a Chile y se enteró de la propuesta que Peñarol hizo por Cortés la calificó de "ofertita" y dejó supeditada su aceptación a lo que definiera la junta directiva de este miércoles.

Peñarol ofertó US$ 100 mil por un préstamo de seis meses y llegó a un acuerdo con el salario del jugador que en Colo Colo percibe US$ 63 al mes.

"Lo que creo es que la salida de Brayan lo puede afectar mucho (a Colo Colo) por tener que quedarse con un solo golero de nivel porque los otros arqueros son sub 18 y sub 17. Me da la impresión de que es un tema más deportivo que económico. No hay opción de una contrapropuesta porque la contrapropuesta que envío Colo Colo está aceptada por Peñarol", dijo Aldayus.

"Yo entiendo que está caído, no tiene sentido seguir estirando esto ante una situación que no tiene respuesta de Colo Colo que está en el año de centenario en un año nefasto en todo sentido, pero del presidente y del directorio de Colo Colo no me sorprende nada", agregó.

"Brayan habló con Diego, le dijo que iba a ser importante para él que necesitaba salir porque es el arquero titular de la selección chilena. Es una lástima que no haya podido llegar", manifestó.

"Peñarol tiene urgencia por el golero, Nacho me dijo que va a avanzar por otro, el fútbol es muy relativo. Para mí ahora está caído, capaz en media hora se puede reactivar algo porque la oferta que Brayan para poder estar en Peñarol dejando de lado lo familiar y lo económico era muy grande. Ojalá se pueda dar en media hoy pero soy sincero y para mí está totalmente caído", concluyó.

El miércoles, Peñarol presentó y sumó a Alejo Cruz, luego de que se le cayera la posibilidad de contratar al colombiano Edwuin Cetré y de valorar otras "alternativas" de renombre, según expresó Ruglio. Ese supuesto jugador de renombre jamás llegó y Aguirre terminó optando por darle el visto bueno al retorno de Cruz a Peñarol.